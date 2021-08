N. Dumitrescu

Subliniind că pe situația gunoaielor din oraș toată lumea este supărată și pe bună dreptate, ieri, primarul Andrei Volosevici a organizat o nouă conferință de presă pe această temă, în care a dorit să readucă în atenția locuitorilor ”adevărata realitate din Ploiești”. În context, edilul a ținut să declare, din start, că în ceea ce privește criza gunoaielor, totul este îndreptat în mod special împotriva sa.

”Pe tema gunoaielor, este clar că totul se face în mod deliberat. Sunt lucruri și situații care se îndreptă în mod special împotriva mea. Nu știu motivul, dar este clar că pe temperaturi de 40 grade C nu se ridică voit gunoiul. Nu am niciun dubiu, se lucrează împotriva mea! Nu știu, probabil că am deranjat foarte mult… Însă eu nu am nicio problemă! Grav este însă faptul că, dincolo de toate adresele și sesizările făcute, instituțiile publice care ar trebui să reacționeze și să ia măsuri în ceea ce privește problemele pe această temă nu reacționează”, a declarat, ieri, Andrei Volosevici. Acesta a adus și dovezi în ceea ce privește modul în care înțelege operatorul de salubritate să-și respecte obligațiile contractuale. ”Cei de la Rosal au zis, luna trecută, că a fost vorba despre servicii subfinanțate. Realitatea este însă următoarea: a trecut luna iulie, comanda pentru servicii a fost de peste 2 milioane de lei, însă a fost realizată doar pentru suma de 700 de mii de lei. Or, ei spuneau că n-au fost plătiți și, din acest motiv, n-au putut să-și onoreze comenzile. Problema este că firma, de fapt, vrea să-și acopere lipsa a peste 700 de autocamioane cu care ar trebui să se colecteze și să fie transportat gunoiul. Pe de altă parte, vin și cu probe asupra faptului că mașinile stau foarte mult să descarce gunoiul, iar de aici întârzierile în graficul de ridicare. Orașul este plin de gunoaie, nu se colectează, în mod deliberat, pentru că se dorește a se avea o problemă cu Volosevici. Și, repet, asta se vede foarte clar, în timp ce este pandemie și este caniculă”, a mai menționat edilul, care a precizat că, la Ploiești, pe tema gunoaielor, problema este similară ca la Sectorul 1 din București, numai că acolo problema a fost tranșată de către prefect, iar la Ploiești nu se vrea acest lucru. În context, acesta nu înțelege de ce, în continuare, reprezentanții instituțiilor abilitate nu reacționează. ”Cei de la APM Prahova nu răspund, la fel și cei de la Garda de Mediu care, probabil, acum au acțiuni pe Litoral. Procedurile în această situație puteau să fie finalizate de către Prefectură, pentru că este caz similar ca la București. Acolo s-a putut, la Ploiești nu. Avem toate procedurile, toate documentele, s-a întrunit, din nou, Comitetul local pentru situații de urgență. Am transmis o nouă adresă către Instituția Prefectului Prahova, pe data de 22 iulie, în privința necesității declarării stării de urgență dar, nici până acum, nu am primit niciun răspuns. Ca primar, am experiență și știu ce am de făcut. N-am niciun răspuns însă”, a mai declarat primarul care, încă o dată, a cerut instituțiilor abilitate, în mod public, să intervină, așa cum cere legislația, în ceea ce privește faptul că operatorul de salubritate nu-și onorează contractul.