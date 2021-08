N. Dumitrescu

Pandemia reconfirmă faptul că anumite categorii de prahoveni, atât în ceea ce privește vârsta, cât și studiile, îngroașă cel mai mult rândurile șomerilor. Astfel, potrivit informațiilor Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Prahova, persoanele cu vârsta între 40 și 49 de ani, dar și cele cu studii gimnaziale ori care au absolvit școli profesionale au ponderea cea mai mare în totalul șomerilor înregistrați în evidențele instituției menționate, așa cum reiese, de altfel, și din datele valabile la nivelul ultimelor trei luni. Astfel, în luna iulie a.c., din totalul de 7.118 de prahoveni aflați în evidențele AJOFM Prahova cu statutul de șomeri, 2.903 persoane cu vârsta între 40 și 49 de ani se regăseau pe primul loc în structura celor fără un loc de muncă stabil, situația fiind identică atât în luna iunie, când numărul celor din categoria de vârstă menționată a fost de 2.104 de persoane (din totalul de 7.421 de șomeri), cât și în luna mai (2.183 de persoane din totalul de 7.762 de șomeri). Din punct de vedere al categoriei de vârstă, pe locul al doilea în rândul șomerilor înregistrați în ultimele trei luni s-au regăsit cei între 50 și 55 de ani, în luna iulie fiind vorba despre 1.712 persoane, în iunie de 1.835 de persoane, iar în luna mai 1.915 persoane, cel mai redus număr de prahoveni aflați în căutarea unui nou loc de muncă fiind în rândul tinerilor, respectiv în cazul acelora care nu au împlinit 25 de ani, în luna iulie fiind vorba despre 806 persoane, în luna iunie de 647 de persoane, iar în luna mai de 676 de persoane. ”Șomerii cu studii gimnaziale, școli profesionale au avut ponderea cea mai mare în total șomerilor înregistrați în evidențele AJOFM Prahova (68%), urmați de cei cu studii liceale (25%), șomerii cu studii superioare fiind în procent de 7%”, se arată în centralizarea AJOFM Prahova pe luna iulie referitoare la studiile celor aflați în căutarea unui loc de muncă, de altfel, situația menționată fiind parcă trasă la indigou și în lunile iunie și mai a.c. De adăugat însă faptul că, luna trecută, câteva sute dintre persoanele menționate au reușit să se reîncadreze în muncă, scăpând de statutul de șomer, așa cum se întâmplă, de altfel, în fiecare lună din an. Astfel că, așa cum mai reiese din situația prezentată de AJOFM Prahova, de la începutul acestui an și până la sfârșitul lunii iulie a.c., ca urmare a punerii în aplicare a programului național de ocupare a forței de muncă, și-au găsit un nou serviciu 3.927 de persoane, dintre care 1.980 au fost femei. ”Din totalul persoanelor care au fost încadrate în muncă, până la sfârșitul lunii iulie a.c., 2.030 de persoane aveau vârsta peste 45 de ani, 760 de persoane – între 35 și 45 de ani, 535 de persoane – între 25 și 35 de ani, iar 602 persoane erau tineri sub 25 de ani. Din punctul de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă stabil, cele mai multe aveau studii liceale – 1.361 de persoane, urmate de cele cu studii profesionale și școala de ucenici (1.009 persoane), numărul acelora cu studii gimnaziale fiind de 944 de persoane, iar al celor cu studii superioare – 380 de persoane. În funcție de rezidență, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 1.947 au provenit din mediul urban. Pentru integrarea pe piața muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenției teritoriale pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reședința beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de legea privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Astfel, de la începutul anului și până la data de 31 iulie a.c., numărul persoanelor care au beneficiat de asistență pentru înregistrarea în evidență ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecției sociale privind acordarea indemnizației de șomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 7.484 de persoane”, se mai arată în datele AJOFM Prahova aferente lunii trecute.