Constantin Dumitru – Plopeni

Continuăm serialul dedicat istoriei fotbalului prahovean, cititorii având ocazia ca în fiecare sâmbătă să citească materiale „cu parfum de epocă” despre cei care au pus bazele fenomenului fotbalistic în judeţul nostru.

Deoarece Divizia C, în acest sezon îşi va spori numărul de echipe de la 54 la 60, Rapid Plopeni a promovat fără jocuri de baraj, pentru un singur an, însă. Divizia C va disparea pentru ultima dată în vara anului 1959, fruntaşele -printre care şi eterna rivală Metalul Târgovişte promovând în Divizia B, care va „creşte” de la 28 de echipe la 42, restul echipelor, printre care şi Rapid Plopeni, revenind în campionateleregionale. Şi pentru ca numele întreprinderii cu profil militar să fie „camuflat” cât mai bine, echipa din Plopeni apare în ziarele vremii ca Rapid Regiunea Ploieşti, sau prescurtat chiar Rapid Ploieşti. Primu ljoc în Divizia C l-a disputat duminică, 7 septembrie 1958, fiind învinsă pe propriul teren de CSU Bucureşti 3-2(2-2). Primul gol în Divizia C, pentru echipa din Plopeni a fost realizat de Ion Iordan. Lotul folosit de antrenorul Ion Ghindă în această ediţie de campionat a fost următorul: Ion Oprea, Constantin Muşat, Octavian Pahonţu (fratele cunoscutului jucător al echipei Petrolul Ploiești) şi Julea – portari, Ion Alexandru, Rudolf Arvunescu „Schneider”, Alexandru (Petre) Iordan, Stan Stelian, Victor Ionescu, Ion Cergan, Cincinat Podăreanu, Gheorghe Gurubă, Nicolae Bădulescu, Radu Paul – Hoeffner, Vasile Buzea, Nicolae Fieroiu, Alexandru Bageac, Gheorghe David – Gherase, Ion Cristea, Nicolae Dumitrescu, Gheorghe Păun, Ghiţă Crăciun, Costică Babone, Ion Radu (Cațaonu) şi Ion Iordan.

Clasament final: Divizia C, 1958/59 Seria a III-a

1. CSU Bucureşti 18 12 4 2 35:14 28

2. Jiul Craiova 18 9 5 4 29:19 23

3. Metalul Târgovişte18 10 3 5 31:21 23

4. Rapid Plopeni 18 10 0 8 37:21 20

5. Victoria Bucureşti 18 6 6 6 15:16 18

6. Dinamo Craiova 18 4 10 4 11:14 18

7. Cetatea Bucur 18 5 6 7 26:20 16

8. Metalul Piteşti 18 4 5 9 11:19 13

9. Oltul Tn. Măgurele18 4 4 10 17:42 12

10. Dunărea Corabia 18 4 1 13 9:35 9

Au promovat în Divizia : CSU Bucureşti, Jiul Craiova şi Metalul Târgovişte, iar ocupantele locurilor 4-10 au fost retrogradate în campionatele din regiune.

Campionatul Raional (ediţia a VIII-a). „Valea Teleajenului”nu a avut nicio reprezentantă în principalul campionat regional, ediția 1958/59. În Campionatul Raional Teleajen au participat un număr de 8 echipe: Viitorul Drajna de Jos, Progresul Vălenii de Munte, Victoria Scăioşi, Recolta Prăjani, Avântul Măneciu-Ungureni, Victoria Vâlcăneşti, Selectorul Măgurele şi Viitorul Olteni. Olimpia Slănic a fuzionat cu Recolta Prăjani, Voinţa Vărbilău nu s-a mai înscris. Campioana acestei ediții a fost gruparea Viitorul Drajna de Jos. În campionatul Raional al centrului Ploieşti au participat: Petrolistul Boldeşti (locul 3 – 21p), Geamul Scăieni (locul 5 – 15p) şi echipa nou înfiinţată Prahova Scăieni (locul 10 – 8p). Seria a fost cu 11 echipe participante.

Barajele pentru promovare în Campionatul Regional – 1959. La turneul final al barajului pentru promovare în Campionatul Regional Ploieşti au participat 12 formaţii din cele opt raioane care au organizat campionate în raion. Toate aceste echipe calificate, după tragerea la sorţi, au fost împărţite în trei serii, fiecare cu câte patru echipe. Viitorul Drajna de Jos a obţinut următoarele rezultate:

Rezultate: Seria I

Etapa I, duminică, 21 iunie 1959

C.F.R. Ploieşti – Viitorul Drajna de Jos 3-0

Etapa a II-a, joi, 25 iunie 1959

Turnătorul Feroemail – Viitorul Drajna de Jos 10-1

Etapa a III-a, duminică, 28 iunie 1959

Chimistul V. Călugărească – Viitorul Drajna de Jos 3-0

Clasament final: baraj-Regiune /1959, Seria I

1. Chimistul Valea Călugărească 3 2 1 0 6-2 5

2. CFR Ploieşti 3 1 1 1 3-1 3

3. Turnătorul Feroemail Ploieşti 3 1 2 0 12-3 4

4. ViitorulDrajna de Jos 3 0 0 3 1-16 0

Urmau să promoveze în Campionatul Regional Ploieşti, după disputarea barajului, două formaţii şi, ca urmare, cele trei echipe care au câştigat grupele turneului final au susţinut în continuare un nou turneu de baraj, pentru a stabili cele două echipe promovate. Câştigătoarele celor trei grupe au fost: Chimistul Valea Călugărească, Victoria Floreşti şi Voinţa Rm. Sărat. În cele din urmă, după înfiinţarea unei noi serii, au fost promovate în Campionatul Regional toate cele 12 echipe participante la turneul final al barajului pentru promovare.