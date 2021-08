George Marin

Conferința de presă de la ACS Petrolul 52 desfășurată ieri la ora prânzului a adus și lucruri îmbucurătoare în ceea ce privește continuarea și dezvoltarea activității clubului, dar și vești care nu pot bucura pe deplin. Peste toate, este ceața care învăluie viitorul clubului, atât cel îndepărtat, cât și cel foarte apropiat.

Nu ne pierdem sponsorii

Prima parte a fost scurtă, la obiect și cu semne bune. La fel de scurt o vom descrie și noi. Directorul de marketing sportiv al Alexandrion Grup, Valentin Popescu, și președintele executiv al ACS Petrolul 52, Costel Lazăr, au anunțat continuarea parteneriatului care are deja opt ani vechime, în termenii financiari (confidențiali) corespunzători ligii secunde. Firește, părțile și-au mulțumit una alteia. Departe de a peria pe cineva, dar se dovedește că Alexandrion este un partener consecvent și serios.

Ne așteaptă marketing sau masketing?

În a doua parte a conferinței, președintele Costel Lazăr ne-a făcut o surpriză – sperăm să se dovedească plăcută – prezentând presei pe noul Director de marketing al clubului, Mihai Constantinescu. Dumnealui s-a prezentat singur: ploieștean, 52 de ani, cu activitate (câtă?) în fotbal undeva în California, la nivelul Under 14, și deținător al unei diplome de master în football-bussiness obținut în 2020 la Institutul Johann Cruyff din Barcelona. Diplomă care îl recomandă pentru activitate la ACS Petrolul 52.

Oricum, am reținut din spusele dânsului că a venit cu inima deschisă, ca orice ploieștean care iubește fenomenul Petrolul, și că dorește să plaseze clubul pe locul cuvenit prin implementarea unei mentalități deschise, profesioniste în aria dumnealui de activitate. Va lucra pentru atragerea comunității, pentru fidelizarea (n.n. sic!) suporterilor. Ne-a mai spus că a „pus pe roți” proiectul FC Buzău. Fără alte amănunte.

Poate că timpul i s-a părut prea scurt în a mai da și alte detalii pe care domnia sa le-a prezentat într-un interviu acordat la un post de televiziune din Buzău: atlet la Ploiești, în tinerețe, prezent în Legiunea Străină (aspirant, recrut?) și 23-24 de ani în industria cazinourilor din SUA. Aceste informații au fost făcute publice de site-ul Liga2.ro, la data de 3 iulie 2021, citând televiziunea respectivă.

Ne-am arătat foarte curioși în a vedea care este structura academică a unui asemenea master, domnul Constantinescu fiind unul dintre cei doi români rămași în viață (al treilea fiind regretatul Didi Prodan) care dețin un master în această știință, și cum a aplicat dumnealui cunoștințele sale la FC Buzău. Răspunsul a fost oarecum ambiguu, general, lucruri care se pot găsi public, pe internet. Ne-ar fi putut spune domnul Constantinescu că programul de master conține 13 module, cu un al 14 pentru susținerea lucrării de diplomă, că schimburile de experiență la trei mari cluburi din Spania, pe care domnia sa le-a enumerat, sunt incluse în modulele cursului. Nu trebuie să se înțeleagă faptul că îi contestăm domnului Constantinescu pregătirea profesională numai prin faptul că a omis câteva lucruri sau că s-au strecurat câteva inexactități. Diploma dumnealui există, este reală și, o susțin și eu, nu este chiar ușor de obținut. Am pus măruntele omisiuni pe seama emoției de a fi fost acceptat să lucreze la un club de anvergura Petrolului, în localitatea sa natală.

Cât despre rezultatele activității la FC Buzău, dumnealui s-a mărginit să ne explice structura acționariatului la FC Buzău, lucru cunoscut, de altfel: 40% Consiliul Local, 40% Consiliul Județean, 20% un investitor privat din Buzău, fără legătură cu hale sau piețe, dar, întâmplare sau nu, tocmai cel care deține televiziunea buzoiană la care domnul Constantinescu a dat interviul despre care am pomenit mai sus, și se pare, rudă cu unul dintre cei care decid lucrurile la Buzău. Sponsori aduși în plus? Nu cumva la FC Buzău sunt tot exact aceiași sponsori de pe vremea SCM Gloria Buzău?

Evaluarea la vremea … nemuririi

Întrebat la ce termen se va face prima evaluare a activității depuse, domnul Constantinescu nu a dorit să dea un răspuns clar, motivând confidențialitatea contractului. Cu alte cuvinte, în contract s-ar fi putut menționa un termen care să se poată duce spre infinit. A revenit și a menționat că există o perioadă de probă destul de scurtă (iarăși, termen confidențial!). Oare să fie tot două luni, cât a stat la Buzău, lucrând fără salariu, după cum a declarat dumnealui? Dacă lucrurile stau așa, vom vedea cu cât va crește numărul abonaților, peste cele 13 (!!!!) abonamente pentru cele două peluze existente actual – după cum a declarat președintele Costel Lazăr – la care se adaugă alte 15 pe care președintele a promis că le cumpără din banii săi pentru a le oferi unor pensionari. Nu s-a discutat nimic despre abonamentele de la Tribune, care sunt mai multe, cu siguranță.

Of, ședinţele de negociere!

Desigur că președintele Costel Lazăr, revenit după un concediu medical și după o negociere cu un potențial sponsor puternic din Italia, nu a scăpat de tirul întrebărilor legate de actuala situație a clubului și de relația cu Primăria și Consiliul Local, chestiune arzătoare la ordinea zilei, dar aflată în balans de trei luni de zile. Costel Lazăr a susținut că „nu sunt omul să hotărăsc soarta clubului în urma unei discuții telefonice de zece secunde, așa cum mi s-a sugerat. Nu doresc să ajung la probleme penale privind folosirea unei mărci fără acordul proprietarului mărcii”. Absent de la întâlnirea de la Primărie, de luni după-amiază, din cauza acelei negocieri pentru trei ani de susținere a italienilor, Costel Lazăr a promis că va urmări filmarea respectivei runde de negocieri, una la care primarul Andrei Volosevici a aplicat deschiderea Gambitul Regelui în fața unor negociatori care păreau a fi în defensivă totală.

Imediat după conferința de presă, reprezentanții ACS Petrolul 52 urmau să se afle din nou la primărie. Cu ce rezultate, vom afla. Tragem nădejde că lucrurile se vor clarifica. Altfel, începem să ne gândim de ce nu se poate ajunge la un acord dacă toată lumea trâmbițează că iubește Petrolul.

Astăzi, ne trebuie victorie!

Prefațând meciul de astăzi cu Csikszereda, la care va absenta accidentatul Saim Tudor, antrenorul principal Nicolae Constantin s-a arătat conștient că adversarul își va vinde scump pielea, având în vedere situația din clasament: „Probabil că vor fi și momente în care va trebui să ne apărăm. Important este ca, la final, să reușim să punem cele trei puncte în dreptul nostru”.

Cel mai experimentat dintre echipierii ACS Petrolul 52, mijlocașul Eugeniu Cebotaru a arătat că nu trebuie să ne luăm după rezultatele ciucanilor, ci după jocul pe care l-au practicat. „Suntem datori să luăm trei puncte în acest meci. Știm că există o încărcătură și pentru suporteri, pentru că ei își doresc victoria. Trebuie să gestionăm foarte bine fiecare moment din meci”.

De asemenea, Eugeniu Cebotaru, cu un discurs foarte însuflețit, a lansat o chemare către suporteri de a veni la stadion. „Da, trebuie să fim uniți. Îi așteptăm în număr cât mai mare, pentru că avem nevoie de ei”.

Poftiţi la test rapid!

Ca și la meciul trecut, există posibilitatea de a efectua un test rapid contra sumei de 20 de lei. Locațiile sunt aceleași: la tribuna a doua și la casele de bilete.