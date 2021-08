Hipodromul Ploieşti găzduieşte duminică, începând cu ora 9.30, o nouă reuniune hipică oficială, în cadrul căreia se vor ţine cinci curse – patru de trap şi una de galop – cu principal eveniment Premiul „Take Ionescu”.

Cursa vedetă a zilei, organizată în memoria fostului mare om politic, ploieşteanul Take Ionescu, este programată la ora 10.25 şi va avea la start şase dintre cei mai valoroşi trăpaşi în vârstă de 3 ani de pe Hipodromul Ploieşti: Sansa W.E., Cono San, Imperial de Bry, Cerberus BD, Wicked From Heaven şi Nelstrong.

Reuniunea se va deschide la ora 9.35, cu Premiul Jurat, va continua, la ora 10.00, cu Premiul Kinta, după care va urma, la 10.25, principala cursă a zilei, Premiul „Take Ionescu”. La ora 10.50 e programat Premiul Luptător, pentru ca ziua să fie închisă de Premiul Whathba Stallions Cup 2, cursă de galop pentru Pursânge Arab, organizată de CSM Ploieşti în parteneriat cu Federaţia Hipică Română şi sponsorizată de HH Sheikh Mansoor Bin Zayed Al Nahyan Racing Festival.

Cei mai mici dintre spectatori sunt aşteptaţi şi duminică de poneiul Camelia pentru a-i plimba gratuit în zona special amenajată între cele două tribune.

Conform prevederilor Hotărârii nr. 730/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iulie 2021, reuniunea hipică va avea loc cu ACCES LIMITAT DE SPECTATORI, respectiv până la 50% din capacitatea tribunelor Complexului Hipodrom Ploiești, ceea ce înseamnă 600 de locuri disponibile, iar participarea este permisă:

– persoanelor care sunt vaccinate, pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei de vaccinare; – persoanelor care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore; – persoanelor care prezinta rezultatul negativ al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore.

Dovada îndeplinirii uneia dintre condițiile de acces se prezintă la achiziționarea biletului, care costă 5 lei.

Pentru iubitorii turfului care nu pot ajunge la hipodrom, reuniunea va fi transmisă live pe internet, mai exact pe youtube, link-ul la care vor putea fi văzute cursele urmând să fie anunţat duminică, în jurul orei 9.15, atât pe pagina de facebook a hipodromului (https://www.facebook.com/complexhipodrom/), cât şi pe cea a CSM Ploieşti (https://www.facebook.com/csmploiesti/).