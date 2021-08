Lotul echipei de baschet seniori a Clubului Sportiv Municipal Ploieşti începe să prindă contur după ce, miercuri, s-a ajuns la un acord că încă doi jucători străini: americanul Earl Watson şi sârbul Matija Milin.

Ambii reprezintă soluţii pentru spaţiul de „3 secunde”, Watson fiind pivot, iar Milin o extremă de forţă cu mână bună şi de „afară”, şi sunt recomandaţi de cifrele bune realizate în ultimele sezoane pentru campionatele în care au evoluat.

Earl Watson (201 cm) este american, are 30 de ani (e născut pe 14 septembrie 1990, în Fort Pierce, Florida) şi vine după un an petrecut în prima ligă din Polonia, la Legia Varşovia, acolo unde, în 18.2 minute jucate pe meci, a avut medii de 7.1 puncte şi 5.4 recuperări. Cariera lui europeană mai are ca repere Grecia (Kolossos H Hotels – 5.1 puncte, 2.6 recuperări în 12.6 minute) şi Spania 2 (Ibereolica Renovables Ourence – 9.3 puncte, 5.2 recuperări în 18.5 minute, respectiv Coviran Granada – 7.7 puncte şi 6.9 recuperări în 20 de minute).

Watson nu este la prima experienţă în România, el evoluând, în debutul sezonului 2017-2018, în patru partide ale celor de la SCM U Craiova, după care a plecat în contextul în care oltenii au transferat un alt pivot, pe sârbul Nemanja Aleksandrov.

Matija Milin (206 cm) este un sârb în vârstă de 26 de ani (născut pe 3 ianuarie 1995, la Belgrad), fost component al naţionalelor de juniori ale ţării sale, între 2011 şi 2014, absolvent al Universităţii Fairfield, din Connecticut, şi care şi-a petrecut ultimele două sezoane în Europa la Capljina, formaţie din prima ligă a Bosniei Herţegovina.

În ultimul sezon de la Capljina (locul 11 în Bosnia) a avut o medie de 11 puncte şi 6.5 recuperări/meci, impresionant fiind procentajul aruncărilor de la 3 puncte: 36.1% (30 marcate din 83 de şuturi). În anul anterior, cifrele fuseseră apropiate, cu 12.6 puncte, 4.7 recuperări şi un 41% la „triple”.

Andrei Ene continuă şi în Liga Naţională

Coordonatorul secţiei de baschet a clubului ploieștean, Ionuţ Ivan, a reuşit să-l convingă şi pe pivotul Andrei Ene să continue alături de CSM Ploieşti şi în Liga Naţională de Baschet. În vârstă de 26 de ani, „Profesorul” a fost om de bază în campania de promovare din ultimul an, reuşind un turneu final foarte bun, cu o medie de 23.4 puncte/meci şi 9.4 recuperări/meci, pentru un indice al eficienţei de 23.4/meci.

În afara celor trei jucători, din lotul condus de Mihai Popa mai fac parte cei cinci sportivi transferaţi deja în această vară – macedoneanul Andrej Magdevski (MZT Skopje) şi americanul Kwame Donte Vaughn (KB Ponte Prizreni) şi românii Octavian Popa Calotă (Dinamo Bucureşti), Christian Radu Chiţu (Athletic Constanţa) şi Bogdan Popa (BCM U FC Argeş Piteşti) – precum şi, din sezonul trecut, Vlad Negoiţescu, Alin Carabulea, Odysseas Iancu, şi componenţi ai echipei „U18”, precum Mihai Comănescu, Alexandru Chirilă, Angelian George sau Codruţ Dinu.

Altfel, programată iniţial pentru luni, 16 august, reunirea lotului a fost amânată pentru miercuri, 18 august, pentru a putea fi prezenţi şi jucătorii străini transferaţi în această vară.