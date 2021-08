Ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă, a anunţat, ieri, că a solicitat reprezentanţilor Direcţiilor de sănătate publică numărul centralizat de paturi maxim disponibil în unităţile sanitare din fiecare regiune. „În săptămâna care a trecut, am avut împreună cu Raed Arafat mai multe teleconferinţe cu reprezentanţii Direcţiilor de sănătate publică şi ai unităţilor sanitare din fiecare regiune. La aceste conferinţe, pe de o parte, am vrut să vedem cu ce probleme se confruntă fiecare dintre aceste unităţi sanitare, dar şi ce măsuri ar trebui să ia pentru ca, în ipoteza în care numărul de cazuri (de infecţii cu SARS-CoV-2) creşte, să fim pregătiţi. Astfel, am solicitat numărul de paturi maxim disponibil la fiecare unitate sanitară centralizat de către fiecare Direcţie de sănătate publică, precum şi ordinea în care punerea la dispoziţie a acestor paturi se face de către fiecare secţie”, a declarat Mihăilă, într-o conferinţă de presă.