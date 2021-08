Industria nucleară din România asigură, în prezent, 11.000 de locuri de muncă, un număr care ar putea creşte la 20.000 în contextul noilor proiecte de construcţii nucleare, potrivit unui comunicat al Forumului Atomic Român (ROMATOM), preluat de Agerpres.

Totodată, industria nucleară din România are o contribuţie anuală de 5,7 miliarde euro la PIB naţional, fiind o forţă de creştere sectorială, dezvoltare a educaţiei, cercetare şi inovaţie nucleară. „În conformitate cu obiectivele europene privind decarbonizarea, România este ferm angajată în dezvoltarea programul nuclear, cu avantaje clare atât din punct de vedere al decarbonizării, deoarece existenţa a 4 unităţi operaţionale va conduce la evitarea eliberării în atmosferă a 20 de milioane de tone de CO2 în fiecare an, cât şi din punct de vedere al impactului social şi economic. Industria nucleară din România este una matură, cu experienţă şi cunoştinţe extinse. Considerăm că întâlnirea a fost o continuare firească a Memorandumului de Înţelegere încheiat în luna octombrie a anului trecut între ROMATOM şi Institutul de Energie Nucleară din Statele Unite, având încredere că o cooperare nord-atlantică reprezintă soluţia optimă”, a declarat Teodor Chirica, preşedinte onorific ROMATOM. Potrivit acestuia, consolidarea cooperării cu partenerii din SUA şi Canada, în acelaşi timp menţinând prezenţa europeană, este un semnal pozitiv pentru continuarea programului nuclear din România prin finalizarea Unităţilor 3 şi 4 ale CNE Cernavodă, retehnologizarea Unităţii 1 a CNE Cernavodă şi alte proiecte precum dezvoltarea tehnologiei Reactoarelor Mici Modulare.

În contextul vizitei de lucru oficiale a Departamentului de Energie al SUA în România, companiile membre ale Forumului Atomic Român (ROMATOM) şi ale Asociaţiei Române pentru Echipamente Sub Presiune (ARPE) s-au întâlnit cu societăţi din Statele Unite şi Canada specializate în domeniul nuclear, pe data de 3 august 2021.

„Scopul vizitei de lucru oficiale este de a continua şi consolida legăturile cu industria nucleară şi factorii decizionali din România, în cadrul Acordului Interguvernamental încheiat la Washington DC în octombrie 2020, care a fost recent ratificat de Guvernul României. Acordul de cooperare include dezvoltarea proiectului Unităţilor 3 şi 4 ale CNE Cernavodă, proiectul de retehnologizare a Unităţii 1 şi alte potenţiale proiecte nucleare civile”, se mai spune în comunicat.

Astfel, 30 de companii din România specializate pe servicii, lucrări şi echipamente pentru industria nucleară s-au întâlnit cu societăţi din Statele Unite şi Canada, precum şi cu reprezentanţi ai Departamentului de Energie al SUA în cadrul unui eveniment care a durat o zi şi care a inclus vizite, prezentări şi întâlniri B2B menite să consolideze cooperarea dintre industriile nucleare din România şi SUA.