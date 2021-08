Deși acțiunile pe care le derulează polițiștii de la Serviciul Rutier din cadrul Poliției prahovene au crescut în intensitate, unii conducători auto nu au nicio problemă în a se urca la volan cu băutura-n nas!

Mai grav este când asemenea persoane conduc autoturismele sub influența alcoolului și, în plus, mai depășesc și viteza legală sau nu dețin permis de conducere.

IPJ Prahova a venit din nou cu exemple de inconștienți care au băut și au urcat la volan. Astfel, duminică dimineață, în jurul orei 7.20, polițiștii Biroului Rutier Ploiești, în timp ce desfășurau activități de supraveghere și control al traficului rutier pe Bulevardul București, din municipiu, acționând cu aparatul radar TRUCAM, au oprit un autoturism, după ce a fost înregistrat de aparatul radar circulând cu viteza de 93km/h. În plus, conducătorul autoturismului, un bărbat de 49 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. Bărbatul s-a ales cu dosar penal pentru conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influenţa alcoolului.

În cursul nopții de duminică spre luni, în jurul orei 2:45, polițiștii Secției Poliție Rurală Valea Călugărească, în timp ce executau activităţi pe linie de poliție rutieră în localitatea Drăgănești, au oprit pentru control un autoturism, condus de un bărbat din comuna Ciorani. Pentru că acesta mirosea a alcool, a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 0,69 mg/l alcool pur în aerul expirat. Și acesta a fost condus la spital, unde i s-au recoltat probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei, dar s-a și ales cu dosar penal.

Și ieri dimineață, în jurul orei 5.00, polițiștii Biroului Rutier Ploiești au fost sesizați prin dispecerat că pe strada Nicolae Bălcescu din Ploiești s-a produs un accident rutier soldat cu pagube materiale, conducătorul autovehiculului implicat aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. În urma verificărilor efectuate la fața locului, s-a constatat că un tânăr în vârstă de 23 de ani, din comuna Râfov, a pierdut controlul autoturismului și a intrat în coliziune cu alte două mașini parcate. Deoarece tânărul aflat la volan emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1.08 mg/l alcool pur în aerul expirat. Și acesta s-a ales cu dosar penal pentru conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice.