• Mandatul de primar al lui Bogdan Davidescu, condamnat pentru pornografie infantilă, a fost validat de instanţă

• Acesta revine, pentru a patra oară, la primărie

N. Dumitrescu

În ediția din data de 19 iulie 2021 a ziarului Prahova, scriam despre faptul că, în privința alegerilor locale, comuna prahoveană Șotrile are toate șansele să scrie istorie, având în vedere faptul că mandatul primarului Bogdan Daniel Davidescu, condamnat pentru pornografie infantilă, reales în funcţie la alegerile parţiale organizate pe 27 iunie a.c., a fost invalidat din nou de instanţă, așa cum se întâmplase, de altfel, și după scrutinul de anul trecut. La distanță de doar o lună, însă, a fost adăugat un nou element ce poate certifica faptul că, într-adevăr, alegerile la funcția de primar din această comună prahoveană pot reprezenta un studiu de caz în istoria alegerilor locale din România: după ce Bogdan Davidescu a făcut apel, mandatul său a fost validat definitiv de Tribunalul Prahova. ”Admite apelul. Schimbă în tot încheierea nr.154/16.07.2021 pronunţată de Judecătoria Câmpina, în sensul că admite cererea, iar pe cale de consecinţă validează în funcţia de primar al comunei Şotrile, județul Prahova, pe Davidescu Daniel Bogdan, candidat independent la alegerile locale parţiale din data de 27.06.2021. Definitivă”, se arată în decizia instanței, pronunțată pe data de 17 august a.c. Ceea ce înseamnă că, după două încercări, cea din acest an fiind norocoasă, Bogdan Davidescu revine la conducerea comunei Șotrile în funcția de primar, acum începând cel de-al patrulea mandat, după ce s-a mai aflat la conducerea administraţiei locale din comuna Şotrile timp de două mandate pline, între anii 2008-2016, iar în timpul celui de-al treilea mandat (2016-2020) a fost suspendat din funcţie, în anul 2019, după condamnarea sa. Inițial, Judecătoria Câmpina invalidase, pe data de 16 iulie a.c., mandatul, însă Davidescu a făcut apel, admis de către Tribunalul Prahova, așa cum am menționat anterior.

Reamintim că Bogdan Davidescu, având la activ o condamnare penală cu suspendare, a câştigat alegerile parţiale organizate în luna iunie a acestui an, după ce mandatul de primar obţinut tot de acesta în septembrie anul trecut, după alegerile locale, a fost invalidat de instanţă. Davidescu a fost condamnat definitiv în noiembrie 2019 la un an şi şase luni de închisoare cu suspendare pentru pornografie infantilă. Acest lucru însă nu l-a împiedicat să-și dorească, în continuare, funcția de primar la Șotrile, astfel că, la alegerile din 27 septembrie 2020, a participat la alegeri în calitate de candidat independent, fiind ales cu 41,22% din voturi, dar mandatul i-a fost invalidat de Judecătoria Câmpina și, deși făcuse recurs, Tribunalul Prahova a menţinut decizia instanţei de fond. Dar, încercându-și norocul încă o dată, și anul acesta, la alegerile parțiale din luna luna iunie a.c., cu votul locuitorilor, iată, Bogdan Davidescu revine în funcția de primar al comunei Șotrile. Urmează, în consecință, ca să fie și învestit în funcție și să depună jurământul, până acum atribuțiile de primar la Șotrile fiind îndeplinite de către viceprimar. Mai trebuie adăugat faptul că, odată încheiată epopeea de la Șotrile, într-un final, la mai bine de un an de la alegerile locale din 2020, se poate spune că toate cele 104 localități din Prahova au primar în funcție!