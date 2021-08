La finalul săptămânii trecute au avut loc partidele etapei a III-a din Liga A Prahova, eșalonul de elită al fotbalului județean.

De departe, capul de afiș al rundei a fost reprezentat de meciul dintre Athletic United și Tricolorul Breaza, meci câștigat de gazde, cu 2-1, Tricolorul pierzând primele puncte din acest sezon, nu fără scandal. Asta pentru că oaspeții au acuzat un penalty acordat de centralul Laurențiu Piciu, lovitură de pedeapsă decisivă în economia jocului, foarte ușor acordată, în ”contrapartidă” cu două alte posibile lovituri de la punctul cu var, refuzate formației pregătite de Iulius Mărgărit. ”Scandalul” trece, punctele însă rămân, iar acestea merg în contul celor de la Athletic.

Revenind la ultima etapă, surpriza CS Mănești a mai făcut o ”victimă”, reușind să administreze șase goluri și celor de la Brebu, având, de departe, un golaveraj de invidiat +14 după primele 3 runde. CS Cornu și CS Păulești completează podiumul, de asemenea, cu maximum de punctaj.

Iată rezultatele complete ale rundei a treia:

Athletic United Băicoi – Tricolorul Breaza 2-1

CSO Băicoi – CS Cornu 0-3

CS Brazi – CS Păulești 0-3

CSC Berceni – Teleajen Văleni 1-4

FC Bănești – Petrolul 95 Ploiești 2-3

Voința Vărbilău – Tinerețea Izvoarele 2-1

AS Strejnic – Unirea Urlați 2-0

CS Mănești – AFC Brebu 6-3

CSC Măneciu – Petrolistul Boldești 0-6



A început și Superliga

La finele săptămânii trecute a debutat și al doilea eșalon județean, Superliga B, de asemenea, după un an și jumătate de absență, dorința cluburilor de a relua întrecerea fiind foarte mare, cluburile din eșalonul cinci făcând eforturi pentru a efectua teste rapide, pentru a putea reveni pe gazon!

Prima etapă a adus câteva meciuri intreresante, inclusiv un ”derbi al Câmpinei”, scor 2-2 (Poiana Câmpina – Sportul Câmpina), dar și un meci… nedisputat! Este vorba despre partida de la Ștefești, Brădetul – Unirea Teleajen, la care oaspeții au decis să nu se prezinte, după incidentele de acum doi ani, când meciul de la Ștefești s-a terminat cu un scandal imens, amenințări, bătăi cu sprayuri lacrimogene și bâte, intervenția forțelor de ordine după apelul la 112 și spitalizări!

Să spunem și că Superliga programează mâine, miercuri, deja, a doua etapă, intermediară, aceasta fiind singura rundă de acest fel din tur.

Iată rezultatele complete ale primei etape:

Carpați Sinaia – AS Starchiojd 1-2

AS Gherghița – Olimpia Cireșanu 1-1

Brădetul Ștefești – Unirea Teleajen, nedisputat

Triumf Poiana Câmpina – Sportul Câmpina 2-2

Avântul Tomșani – CSO Mizil 1-1

CS Câmpina – Progresul Bucov 3-2

Știința Albești – Real Rio Cocoșești 5-4

CS II Blejoi – Petrolul Ologeni 4-0

CS Scorțeni Bordeni – Viitorul Puchenii Mari 1-2