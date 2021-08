• Pubelele sunt golite, dar munții de gunoaie sunt lăsați să zacă în continuare

N. Dumitrescu

Criza gunoaielor nu mai este o noutate pentru ploieșteni, având în vedere faptul că, din această primăvară, nu e zonă din oraș unde să nu zacă, neridicați, munți de resturi menajere și de toate neamurile. Astfel, orașul cu statut de municipiu reședință de județ a ajuns să fie prins la mijloc în această mare problemă căreia nu i se dă de cap, în condițiile în care primarul Andrei Volosevici se plânge că nu este sprijinit nici de instituțiile publice și nici de prefectul județului în toate demersurile sale de a se găsi o soluție, prezența gunoaielor în oraș fiind considerată un atac la sănătatea publică a populației, mai ales în contextul pandemiei. Între timp, însă, pare că operatorul de salubritate se joacă, la propriu, cu sănătatea ploieștenilor, în sensul că pubelele sunt golite, dar munții de gunoaie sunt lăsați tot acolo, așa cum am putut vedea joi după amiază, în mai multe zone din cartierul Malu Roșu, mirosul degajat de resturile menajere care zăceau în soare fiind de nedescris. Într-un cuvânt, curat murdar, coane Fănică, la Ploiești, precum sună o celebră replică din una dintre piesele lui Caragiale, în condițiile în care, pe data de 16 iulie a.c., într-un comunicat de presă al Rosal Prahova, postat inclusiv pe pagina de facebook a societății, se menționa, printre altele, că ”Rosal are experiența necesară și mijloace logistice suficiente pentru a realiza serviciile de salubritate pe care ploieștenii le merită (!?!), dar vina în ceea ce privește problemele de salubritate din oraș i-ar aparține chiar conducerii primăriei. Domnul primar a redus drastic bugetul alocat curățeniei orașului, în 2011 bugetul fiind de 25.000.000 de lei, acum fiind de 15.000.000 de lei”, se mai arată în comunicatul de presă menționat, în cadrul căruia, subliniind că nu comentează ”deciziile strategice ale primarului”, reprezentanții operatorului de salubritate au ținut să mai anunțe: ”Subliniem doar că noi prestăm serviciile pentru care suntem plătiți, iar oricare altă companie ar veni în locul nostru va proceda la fel. De asemenea, nu înțelegem care este motivul pentru care primarul Andrei Volosevici lansează public ideea organizării unui referendum pentru ieșirea din ADI fără a vorbi despre costurile pe care fiecare ploieștean trebuie să le plătească din buzunarul propriu pentru acest gest. Nu este mai simplu ca primăria să aloce bugetul necesar menținerii orașului într-o stare de curățenie la cele mai ridicate standarde? Rosal Ploiești își menține disponibilitatea de dialog și cooperare, și sperăm să reluăm colaborarea excelentă pe care am avut-o cu domnul primar la începutul celui de-al doilea mandat”. În replică la subfinanțarea invocată de către Rosal, edilul a precizat, inclusiv într-o recentă conferință de presă, că în ceea ce privește activitatea de salubrizare nici nu se pune problema reducerii fondurilor, operatorul neefectuând în mod repetat activitățile, iar asta se vede și din monitorizarea ale cărei rezultate au început să fie făcute publice. De adăugat că situația salubrizării a reprezentat și tema unor întâlniri între reprezentanții Primăriei Ploiești și administratorii și președinții asociațiilor de proprietari, la întrevederea organizată luna trecută fiind invitați cei din cartierele 9 Mai, Mihai Bravu, Democrației, Sud, Bulevardul București. Aceștia au fost informați atât despre rezilierea contractului încheiat de municipalitate cu Rosal, privind curățenia pe căile publice și deszăpezirea, operatorului revenindu-i obligația de a continua să presteze activitățile de salubrizare în continuare, pe o perioadă de 90 de zile de la data rezilierii contractului, cât și despre oportunitatea organizării unui referendum, la nivel local, în vederea ieșirii municipiului Ploiești din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” (ADI Deșeuri Prahova). Săptămâna viitoare, miercuri, parlamentarii prahoveni au fost inivitați și ei, la primărie, la o întâlnire pe tema crizei gunoaielor. Prin urmare, cine știe, poate până atunci se va întâmpla o minune, iar ploieștenii vor vedea și munții de gunoaie ridicați, nu doar pubelele golite, așa cum ar și trebui să se întâmple de altfel!