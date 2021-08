Creşte, creşte, creşte, de la săptămână la săptămână, numărul şoferilor prinşi conducând sub infLuenţa substanţelor active. În paralel, nu ne este ruşine nici cu cei prinşi băuţi la volan!

Cum, despre ultimii am tot scris, să amintim că iar a fost depistat – acesta fiind al nu ştim câtelea caz în ultima lună, dar vom reveni acestui aspect – un tânăr conducând „sub influenţa substanelor psihoactive”, cum se spune în comunicatele poliţiei prahovene.

Iar în ultimul document de presă al IPJ Prahova se menţionează faptul că, în noaptea de duminică spre luni (1/2 august), „în jurul orei 1.00, polițiști din cadrul Serviciului Rutier au oprit pentru control, pe raza orașului Breaza, un autoturism care circula pe Bulevardul Republicii, din direcția Podul Vadului către centrul orașului Breaza. La volan se afla un tânăr în vârstă de 19 ani, din Breaza, care a fost testat cu aparatul Drug Test, rezultatul fiind pozitiv, indicând prezența unor substanțe susceptibile de a avea efect psihoactiv în organism. Conducătorul auto a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost prelevate mostre biologice în vederea stabilirii concentrației de substanță. Polițiștii au întocmit dosar penal, pentru infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui vehicul sub influenţa substanțelor psihoactive”.

Creşte, creşte, creşte, numărul şoferilor prinşi conducând drogaţi!

Doamne fereşte!