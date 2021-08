După succesul înregistrat, anul trecut, la prima ediţie, clubul ISports Ploieşti organizează, din nou, „Camp Vamos, Ploieşti”, un camp de baschet pentru copii, care îl va avea ca şi coordonator pe un antrenor din Spania.

Un eveniment rar întâlnit în sportul prahovean, campul organizat de clubul ploieştean se adresează copiilor născuţi între anii 2006 şi 2014 şi se va derula săptămâna viitoare, în perioada 23-29 august, la Liceul Tehnologic „1 Mai” Ploieşti.

La această ediţie sunt înscrişi 40 de copii, care vor fi împărţiţi în trei grupe, în funcţie de vârstă, două grupe urmând să susţină câte un antrenament pe zi, iar cealaltă – câte două antrenamente. La final, vor fi organizate diverse concursuri pentru a verifica ceea ce sportivii au învăţat pe parcursul evenimentului. Aceștia vor putea descoperi mai multe elemente despre baschet, despre educaţie fizică şi despre nutriția necesară unui sportiv pentru a avea rezultate de performanță.

Copiii vor fi îndrumaţi de antrenorii clubului ploieştean, sub coordonarea antrenorului Abel Roche Villa, tehnician spaniol cu o vastă experiență baschetbalistică. Abel Roche Villa este, în prezent, înscris la master (al treilea master pe care îl urmează) în cadrul F.C. Barcelona, unde se specializează în nutriție pentru înalta performanță. Acesta are o carieră de peste 10 ani în antrenorat, peste 5 ani în Pedagogia Educației Fizice şi încă are, de asemenea, o mare dorință de a învăța şi de a stăpâni cât mai multe cunoştințe din domeniul sportului.

De menţionat, totodată, că antrenorii clubului ISports – Bianca Barbu, Cristian Trandafir, Marian Angelian, Rareș Toader – precum şi copii din cadrul secţiei de baschet au fost prezenţi, în ultima lună, la două astfel de campuri, cu participare internaţională (Real Betis Baloncesto Summer Camp by IG Hoops, organizată la Voluntari, şi MBA Camp, desfăşurată în Serbia), reprezentând încă o dovadă a importanţei pe care o arcordă conducerea clubului ploieştean dezvoltării copiilor şi a antrenorilor prin acumularea de cunoştinţe noi.