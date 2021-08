Nicoleta Dumitrescu

După modul în care liberalii își spală rufele în public, cu siguranță, ambele tabere care-i susțin pe cei doi candidați la șefia partidului și-au făcut serioase provizii de detergent, balsam, dar mai ales de înălbitor. Și asta pentru că impresia este că, pentru deruta dușmanilor, atât pentru cei din exterior, cât mai ales pentru cei din interior, strategia este ca după fiecare dezvăluire ori atac împotriva celuilalt candidat, obligatoriu, pe sârmă să fie întinse numai rufe curate, de un alb imaculat!

După ce a trecut un an de pandemie peste partidele aflate la putere, bașca greutățile guvernării, cine ar fi crezut că se va ajunge la așa ceva: politicieni care cu ceva timp în urmă garantau până în pânzele albe unul pentru altul acum să-și arunce vorbe grele unii altora? Or, cine știe, poate chiar pandemia este de vină, tropăiala coronavirușilor prin sediile partidelor și cabinetele demnitarilor lăsând urme adânci, iată, orice nouă zi care trece confirmând faptul că șefia, odată urcată la cap, dăunează! Și chiar foarte grav!

Cu siguranță, politicienii din opoziție, în mod special cei din PSD, sunt cei mai încântați de punctul în care a ajuns lupta internă din PNL pentru câștigarea șefiei partidului, iar asta se vede și din declarațiile lui Marcel Ciolacu, modul în care liberalii își spală rufele la televizor, la ore de maximă audiență, reprezentând, în opinia lor, noi oportunități sub formă de plusuri pe care să le atragă de partea lor.

Oricum, chiar dacă a declarat public că nu consumă pâine, Florin Cîțu a reușit, prin dezvăluirile din presă legate de patimile tinereții sale de acum 20 de ani, să ofere mult circ propriului partid. Iar după cum s-a și văzut, partidul s-a dovedit a fi plin – cine ar fi crezut! – și de saltimbanci, dar, mai ales, de cei care scot din joben pisicile moarte pe post de…comoară!

Luni seară, la un post de televiziune, încă președinte al PNL, Ludovic Orban a mărturisit, printre altele, că i se rupe inima, la propriu, cum munca liberalilor a fost pusă în umbră de niște dezvăluiri care, în mod normal, ar fi trebuit să apară și să fie cunoscute de mult timp. A lovit însă și mai sus, spunând inclusiv că președintele statului ar trebui să se gândească și la soarta PNL, pentru că și PNL și-a onorat toate angajamentele, sprijinindu-l cu obținerea celui de-al doilea mandat la Cotroceni!

Iar după aceste declarații, Orban s-a grăbit să pună la soare rufele abia spălate și cu înălbitor, spre disperarea celor din tabăra Cîțu, prima care a sărit în apărarea premierului fiind ministrul Muncii, Raluca Turcan, cea care, se știe, a fost un fel de mână dreaptă a lui Orban pe vremea când acesta s-a aflat la Palatul Victoria. Astfel, susținând că este dezonorant pentru președintele PNL să susțină campania de linșaj public al premierului susținut de PNL, aceasta a ținut să-i arate lui Orban… ușa, scriind pe pagina sa de facebook un mesaj mai mult decât tranșant: ”Să-i mulțumim actualului președinte pentru tot ceea ce a făcut pentru PNL, și să-l îndrumăm spre o ieșire cât mai onorabilă din actuala campanie și, sperăm, pe 25 septembrie, din funcția pe care deja nu o mai onorează, conform așteptărilor și intereselor partidului”(!?!). Mai e ceva de spus? Fiind atâta circ, dacă până pe 25 septembrie nu se vor introduce și alte numere spectaculoase gen înghițitorul de săbii, saltul mortal ori nebuneasca aruncare a cuțitelor, tot degeaba! Oricum, pare că se pregătesc și alte numere… primejdioase, deși fiecare tabără are propria sârmă cu rufe albe puse la soare!