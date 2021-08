Nicoleta Dumitrescu

Cu mai puțin de o lună înainte să sune, din nou, clopoțelul pentru intrarea la clasă a elevilor, s-au pus pe hârtie măsurile ce vizează debutul noului an școlar, în contextul pandemiei. Iar după discuțiile avute între premier, ministrul Educației și cel de la Sănătate, ieri au fost anunțate și primele decizii.

Ideea este ca școala, pe 13 septembrie a.c., să înceapă cu prezența fizică a profesorilor și a elevilor, trăgându-se nădejdea ca porțile școlilor să rămână deschise pe tot parcursul anului școlar, asta dacă și coronavirușii vor sta ceva mai potoliți și nu se vor cocoța pe anticipatul val patru al pandemiei, care se anunță că este tot mai aproape, fără să țină cont de granițele niciunei țări, ba dup[ unele păreri a şi sosit.

Iar premierul, pe cât este el în corzi din cauza luptei interne pentru câștigarea președinției partidului, pe atât s-a dovedit a fi de optimist legat de începerea școlii, cu toți elevii la clasă, transmițând ca inclusiv festivitățile din prima zi de școală să se desfășoare… cât mai aproape de normalitate! Pentru că, a punctat acesta: avem tot ce ne trebuie ca anul acesta școlar să începem cu prezență fizică și să rămânem cu prezența fizică!

Pe aceeași idee, a prezenței fizice la clasă, a mers și ministrul Educației, numai să nu se ajungă la pragul de peste 6 cazuri de îmbolnăvire la 1000 de locuitori, pentru că, dacă se va ajunge aici, atunci cu siguranță datele problemei se vor schimba, iar beneficiile, a punctat acesta, vor fi în mod special doar pentru cei imunizați.

E însă, totuși, de analizat o anumită nuanță din ceea ce a spus premierul: tot ce ne trebuie! Deoarece, cu adevărat, toate școlile au tot ce le trebuie? Toate clădirile școlilor, inclusiv din cel mai îndepărtat sat, au alimentare cu apă, nu se mai pune problema încălzirii sediilor la iarnă, noroiul fiind înlocuit cu asfalt până în poarta școlii ?!? Ba, mai mult, chiar toate școlile din mediul rural au closet în interiorul clădirilor și nu în fundul curții? S-a revărsat cornul abundenței odată cu venirea pandemiei și toate lipsurile sistemului de învățământ au fost rezolvate? Dacă e p-așa, atunci cu adevărat se poate vorbi despre minunăția–minunățiilor!

Cum însă de la televizor vin tot mai des informații că în multe zone ale țării lucrările de reparații ori de finalizare a construcțiilor de școli, pornite hăt cu ani buni în urmă, au depășit până și termenele de răsprelungire, e clar că, în continuare, guvernanții trăiesc în lumi paralele.

Mai mult decât paralele, în condițiile în care, se știe, domeniul Educației are multe goluri, acumulate tot din cauza acelora care s-au perindat pe la conducerea acestuia și cărora reformele de dragul reformelor le-au folosit pe post de paravan al susținerii politice. Împrumutând modele de prin alte țări, școala românească a trăit, din păcate, și eșecuri ale multitudinii de experimente de care a avut parte mai ales la final de an școlar, la examenele naționale, asta în ciuda asumării de noi modificări considerate mai mult decât necesare, fluturate de cei care erau aduși, de cei aflați la putere, să revoluționeze sistemul. Iar un exemplu este și eșecul școlii online din primul an al pandemiei. Recunoscut fiind acest eșec inclusiv la ministerul de resort, oare dispre guvernanți acum s-a reușit acumularea de mai multe cunoștințe, fiind recuperată inclusiv materia pierdută din primul an al pandemiei? Rămâne de văzut! Așa cum rămâne de văzut și dacă odată cu începerea noului an școlar domeniul Educației tinde să pornească pe un nou drum… cât mai aproape de normalitate sau va rămâne, încă un an, repetent!