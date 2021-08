Bugetul total al Programului Rabla Plus va fi suplimentat cu 200 de milioane de lei, în timp ce Programul Rabla Clasic va primi o majorare similară, a anunţat, ieri, Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), într-un comunicat de presă transmis AGERPRES.

„Începând cu data de 21 august 2021, bugetul total al Programului Rabla Plus va fi suplimentat cu suma de 200 de milioane de lei. De asemenea, pentru Programul Rabla Clasic, o majorare cu 200 de milioane de lei a bugetului total va fi disponibilă începând cu data de 28 august 2021”, notează instituţia.

Conform AFM, în cadrul Programului Rabla Clasic valoarea primei de casare este de 7.500 de lei, iar valoarea eco-bonusurilor acordate pentru stimularea achiziţionării autoturismelor cât mai puţin poluante, în funcţie de tehnologia folosită, sunt de 1.500 de lei – pentru autovehiculele cu emisii scăzute, respectiv de 3.000 de lei la achiziţionarea unui autovehicul nou echipat cu sistem de propulsie hibrid.

Ecobonusurile se pot cumula în cazul în care maşina nouă îndeplineşte ambele condiţii, ajungându-se astfel la o reducere de 12.000 de lei din preţul total al autovehiculului nou. Pentru achiziţionarea de motociclete noi în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat, se acordă o primă de casare de 5.500 de lei.

În acelaşi timp, în Programul Rabla Plus se acordă două tipuri de ecotichete: 45.000 de lei pentru maşinile full electrice şi 20.000 de lei pentru maşinile hibrid plug-in, dar nu mai mult de 50% din valoarea autoturismului nou.

Totodată, persoanele care renunţă la o maşină veche, poluantă, şi achiziţionează un autovehicul electric beneficiază atât de prima de casare acordată prin Programul Rabla Clasic, în valoare de 7.500 de lei, cât şi de ecotichetul alocat în cadrul Programului Rabla Plus.

De asemenea, cuantumul finanţării pentru motociclete electrice este de 5.500 de lei, iar persoanele care doresc să achiziţioneze o motocicletă electrică şi predă o maşină uzată, ecotichetul se poate cumula cu prima de casare în valoare de 5.500 de lei.