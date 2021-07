Reprezentanţii grupului farmaceutic american Johnson&Johnson au anunţat că vaccinul lor monodoză dezvoltat împotriva COVID-19 a prezentat rezultate promiţătoare împotriva variantei Delta şi a altor tulpini emergente ale noului coronavirus şi că acest ser asigură, de asemenea, o protecţie durabilă împotriva infectărilor, informează Agenţia Reuters, preluată de Agerpres.

Datele medicale au arătat că durabilitatea reacţiei imunitare la recipienţii vaccinului J&J a fost de cel puţin opt luni, a precizat compania americană, potrivit căreia acest ser are o eficienţă de 85% şi poate să prevină, totodată, spitalizările şi decesul.

Identificată prima dată în India, Delta este pe cale să devină varianta dominantă a noului coronavirus, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).

„Datele actuale obţinute după opt luni de monitorizări realizate până acum arată că vaccinul monodoză anti-COVID-19 Johnson & Johnson generează o puternică reacţie a anticorpilor neutralizanţi, care nu se diminuează în timp; dimpotrivă, am observat o îmbunătăţire de-a lungul timpului”, a declarat Mathai Mammen, directorul departamentului de Cercetare şi Dezoltare din cadrul diviziei de medicamente a grupului J&J.

Recipienţii acestui vaccin au produs anticorpi neutralizanţi puternici împotriva tuturor variantelor noului coronavirus, inclusiv împotriva variantei Delta, a precizat compania americană.

Varianta Delta a contribuit la creşterea bruscă a cazurilor de COVID-19 în India, care a raportat cel mai mare bilanţ zilnic al deceselor din lume. Aceeaşi variantă a obligat în iunie Guvernul Marii Britanii să amâne cu o lună redeschiderea completă a ţării.

Grupul J&J a transmis datele medicale sub forma unui material pre-print site-ului bioRxiv, înainte ca studiul său să fie evaluat de experţi independenţi prin procedura peer-review.

Şi alţi producători de vaccinuri anti-COVID-19, inclusiv Pfizer-BioNTech, Moderna Inc şi AstraZeneca Plc, au anunţat că serurile lor sunt eficiente împotriva variantei cu răspândire rapidă Delta.