Violeta Stoica

Un dosar penal deschis de procurorii Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța face valuri la sute de kilometri distanță, inclusiv în județul Prahova.

De miercuri seară au început să apară în spațiul public informații care zguduie din temelii imaginea președintelui Consiliului Judeţean Prahova, Iulian Dumitrescu. Și nu prin prisma funcției administrative, ci a celei politice, cunoscut fiind că Dumitrescu este un influent membru al conducerii Partidului Național Liberal.

Numele lui Iulian Dumitrescu apare în fragmente din stenogramele aflate la dosarul de corupție constituit la DNA Constanța, în care procurorii au început urmărirea penală împotriva șefului Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (A.R.S.V.O.M.) din cadrul Ministerului Transporturilor, pentru constituire a unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu și luare de mită.

Până la ora închiderii ediției, Iulian Dumitrescu nu a făcut nicio declarație referitoare la acest subiect.

Deși nu este implicat în dosarul de la Constanța și nu este acuzat de nimic, imaginea lui Iulian Dumitrescu are mult de suferit, la doar nouă luni de la alegerea sa în funcția de președinte al Consiliului Județean Prahova. Potrivit G4Media.ro, „senatorul PNL George Stângă și președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, au fost înregistrați de procurorii DNA chiar în biroul ministrului Transporturilor în timp ce îi cereau lui Cătălin Drulă să îi păstreze în funcție pe șefii Asociației Române de Salvare a Vieților Omenești pe Mare și Administrației Fluviale a Dunării de Jos Galați, după cum rezultă din propunerea de arestare preventivă transmisă de procurorii DNA Tribunalului Constanța, consultată de G4Media.ro”.

Aceeași sursă arată că „intervenția celor doi liberali ar fi avut loc la rugămintea liderului PNL Constanța, Bogdan Huțucă, dar și pentru ca senatorul Stângă să demonstreze că are influență politică și pentru ca să câștige astfel conducerea PNL Galați, potrivit procurorilor. (…) În cadrul urmăririi penale din dosarul de luare de mită, trafic de influență și constituire de grup infracțional organizat, procurorii DNA au montat tehnică de supraveghere audio-video și în biroul ministrului Transporturilor Cătălin Drulă și au surprins mai multe discuții”.

Iată câteva fragmente din stenogramele care circulă în spațiul public de miercuri seară, în care personaje principale sunt senatorul PNL George Stângă, președintele liberal al Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, dar și ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă (USR-PLUS).

“Dumitrescu Iulian: Am o întrebare punctuală.

Drulă Cătălin: Ia zi!

Dumitrescu Iulian: Să-mi zici cu ARSVOM-ul, dacă … Ce interes ai, dacă mai ni-l lași nouă? E ceva la Constanța …

Drulă Cătălin: Da… Băi …

Dumitrescu Iulian: Știu că ai niște jocuri, niște, na, presiuni, sau dacă ai … (…)

Dumitrescu Iulian: Zi direct, domle, vreau să-l omor, am un interes sau … Deocamdată am interes pentru organizația Constanța io, ca să-ți zic mai direct, să-l ții p-ăla.

Drulă Cătălin: Și care , ăă, adică tu ce părere ai despre omul ăsta? Sau ce …

Dumitrescu Iulian: El e ok, așa. Celălalt, dinainte …

Drulă Cătălin: Manole, nu?

Dumitrescu Iulian: Da. Celălalt dinainte a fost cu niște probleme, sunt niște probleme cu Curtea de Conturi, nu știu dacă știi tu, dar nu e pă mandatul lu ăsta. Pe mandatul la celălalt, să știi. Adică, dacă poți să mai mi-l lași o perioadă sau așa, îmi spui. (…)

Dumitrescu Iulian: Dacă nu vrei să mi-l schimbi, ăăă, dacă vrei să-l vezi sau măcar să verifici sau mai știu io ce …

Drulă Cătălin: Da, mă, îți dai seama …

Dumitrescu Iulian: … ține-l în dreptul meu că Huțucă nu te știe și n-are el treabă cu tine, Huțucă de la Constanța.

Drulă Cătălin: Te-a întrebat de…

Dumitrescu Iulian: Da, i-am spus lasă că vorbesc io cu tine. (…)

Drulă Cătălin: La ARSVOM, că m-ai întrebat, n-am avut decât asta cu Corpul de Control, pentru că nu știu pe cine să întreb. Dacă știi tu un om bun pe partea asta cu salvare că aici e minat cumva.

Stângă George-Cătălin: Știi ce se întâmplă, Cătăline?

Drulă Cătălin: Da?

Stângă George-Cătălin: Ei s-au descurcat în ultima perioadă și au atras și fonduri europene. Cred că au vreo trei-patru proiecte pe care le aduc acolo.

Drulă Cătălin: Păi nu, să știi că majoritatea sunt pe buget de stat.

Stângă George-Cătălin: Nu, au și pe fonduri europene acolo. (…)

Drulă Cătălin: Acuma au mai venit pentru încă o navă-mamă pe care s-o pună la Sulina și aia voiam să te întreb, băi, dar totuși e, cum zic ăștia, „glorified ponton”, adică e un ponton cu motor…

Stângă George-Cătălin: Da, dar sunt fonduri europene.

Dumitrescu Iulian: Adică ori le iei, ori le pierzi.

Drulă Cătălin: Îhî, o să mă mai uit să văd.

Dumitrescu Iulian: Dar ideea este, să zicem cu pontonul ăsta, de care ai zis, habar n-am … (…)

Dumitrescu Iulian: Cătălin, să ții minte, imaginea ta va fi dată tot de autostrăzi, indiferent cât te-ai chinui cu AFDJ-ul , cu astea…

Drulă Cătălin: (…) Adică dacă vorbești cu oamenii ăștia, io i-aș sfătui să iasă la iveală într-un fel sau …

Dumitrescu Iulian: Nu, că ți-i aduc la iveală, am înțeles mesajul.

Drulă Cătălin: Pentru că, dacă facem o relație de încredere, îmi explică băi, uite asta e situația …

Dumitrescu Iulian: Și tu hotărăști, îmi place sau nu-mi place.

Dumitrescu Iulian: Rămâne să vin o dată cu ARSVOM-ul la tine, da? Cu directorul, vin io cu el, da?

Drulă Cătălin: Ok.

Dumitrescu Iulian: Vii și tu?

Stângă George-Cătălin: Cu mare drag, io oricum sunt pe aicea.

Dumitrescu Iulian: El e un fel de patron în zonă, pe zona de naval. (…)”.

Fără comentarii.

Despre ce este vorba în dosarul de la Constanţa

Direcția Națională Anticorupție a dat publicității, pe 30 iunie, un comunicat de presă în care arată că “procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 29 iunie 2021, a inculpaților Manole Daniel, director al Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (A.R.S.V.O.M.) din cadrul Ministerului Transporturilor, în sarcina căruia s-a reținut comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, luare de mită; trei persoane fizice, administratori ai unor societăți comerciale, în sarcina cărora s-a reținut comiterea unor infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de influență, cumpărare de influență și spălare a banilor. În cauză, a mai fost dispusă punerea în mișcare a acțiunii penale și față de un alt om de afaceri pentru săvârșirea unor infracțiuni similare.

În ordonanțele procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

În perioada septembrie-noiembrie 2020, inculpatul Manole Daniel, în calitatea menționată mai sus, împreună cu ceilalți inculpați ar fi constituit un grup infracțional care ar fi avut ca scop achiziția, cu fraudarea legislației primare în materie, de către instituția pe care o conducea primul inculpat a unui număr de patru nave (trei de salvare și una de depoluare) în valoare de aproximativ 85.000.000 lei (fără TVA).

Din cercetările efectuate până în prezent, a rezultat că în cele patru contracte încheiate sunt prevăzute clauze defavorabile achizitorului, în sensul că A.R.S.V.O.M. este obligată să plătească pentru cele patru nave mai mult de jumătate din valoarea lor, ca avans, restul banilor fiind plătiți la recepția finală.

De menționat este faptul că societatea câștigătoare a licitației doar „ar fi mimat” construcția acelor nave, în realitate acestea fiind achiziționate la jumătate de preț de la o societate comercială din Estonia.

Pentru contribuția sa, inculpatul Manole Daniel ar fi fost recompensat cu un procent de aproximativ 3% (circa 2.000.000 de lei) din sumele plătite de A.R.S.V.O.M. către societatea care a livrat navele.

Inculpaților li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală”.

Tribunalul Constanța a dispus măsura arestului la domiciliu împotriva inculpaților din dosar.

La CJ Prahova, pe de altă parte, apar oameni noi în funcţii, transferaţi de prin Capitală

Cel mai nou director instalat în funcție la Consiliul Județean Prahova vine, așa cum era de așteptat, tot din București. De fapt, a venit din București, de la Primăria Sectorului 4, în urmă cu aproximativ un an, când a ajuns șef la Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Prahova, ulterior la Agenția pentru Protecția Mediului Prahova și, din iunie (!) 2021, la Agenția Sud Muntenia a ANRSC. Iar acum, hop!, ditamai directorul executiv la Direcția Patrimoniu a Consiliului Județean Prahova. Lucrurile nu ar chiar neobișnuite, pentru că așa se practică în CJ Prahova, de la alegerile locale din 2020 încoace.

O mare și ciudată coincidență vine abia acum. Tot de la Primăria Sectorului 4 din Capitală a venit, tot acum un an, dar puțin mai devreme decât domnul mai sus menționat, și actualul administrator public al județului Prahova, Anna Maria Vasile. Care a ocupat, de asemenea, funcția de comisar șef al Gărzii de Mediu – Comisariatul Județean Prahova, de director la Agenția pentru Protecția Mediului Prahova, funcție din care a ajuns ulterior director executiv al Direcției Proiecte cu Finanțare Europeană și, mai apoi, a fost înscăunată administrator public al Prahovei.

Un traseu sinuos și dubios de identic.

Întrebat pe ce criterii sunt angajați directorii din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Prahova, președintele CJ Prahova, Iulian Dumitrescu, a precizat doar „profesionalismul”, dar s-a contrazis ulterior, când a evitat să spună ce l-a recomandat pe noul șef al Direcției Patrimoniu să ocupe postul. „Trebuie să vedem cum se va descurca, din câte știu este un jurist profesionist”, a fost singura mențiune făcută de Iulian Dumitrescu. Pe de altă parte, șeful administrației județene nu a comentat de ce majoritatea directorilor actuali ai CJ Prahova provin din Capitală.

Președintele CJ Prahova nu și-a exprimat opinia în privința faptului că instituția pe care o conduce a pierdut procesele cu angajații vizați de restructurare și a refuzat să menționeze dacă va renunța la reorganizarea instituției.

Un singur director angajat în Consiliul Județean Prahova de la alegerile locale din septembrie 2020 și până în prezent a și dat concurs pe post.

Deputatul PSD Bogdan Toader: “Aţi ajuns să vă certaţi, să vă denunţaţi, să aruncaţi cu pietre unii într-alţii! Şi asta doar pentru a vă şantaja reciproc!”

Scandalul iscat odată cu publicarea stenogramelor în care apare și numele președintelui Consiliului Județean Prahova, liberalul Iulian Dumitrescu, a generat și alte valuri, pe plan local.

Deputatul social-democrat Bogdan Toader a atacat ipocrizia de care a dat dovadă un parlamentar USR-PLUS în urma apariției în spațiul public a dialogurilor înregistrate de procurorii DNA, în biroul ministrului Transporturilor, Cătălin Drulă.

“Domnule Polițeanu, abia acum l-ați descoperit pe Iulian Dumitrescu? Ați avut destule surse de informare și înainte de a vă impune acoliții în funcții guvernamentale, să împărțiți politic prefecturile și alte instituții publice! După ce “v-ați luat” de bunăvoie și nesiliți de nimeni și ați dat de gustul dulce al Puterii, vă arătați supărat de practica traficului de influență și îi cereți demisia din funcția de președinte al CJ Prahova lui Iulian Dumitrescu? Vă scoateți ochii unii altora și vă spălați rufele din coaliție în văzul lumii? Ați ajuns să vă certați, să vă denunțați, să aruncați cu pietre unii într-alții! Și asta doar pentru a vă șantaja reciproc… Mai vreți ca românii să vă creadă atunci când spuneți cu nonșalanță și ipocrizie că vă gândiți la soarta lor? Cîțu, Orban, Barna, Cioloș, toți sunteți o apă și-un pământ! Iar românii văd tot mai clar acest lucru!”, a conchis Bogdan Toader.