Violeta Stoica

Mountain bike sau, pe românește, ciclismul montan, este un sport care adună tot mai mulți adepți în România, în ciuda cheltuielilor pe care le implică achiziționarea echipamentelor de protecție și, bineînțeles, a bicicletelor specifice. Iar traseele montane sunt tot mai bine întreținute și pregătite pentru cicliștii iubitori de aventuri (aproape) extreme.

În Prahova, raiul traseelor de mountain bike este, fără îndoială, la Azuga. O echipă unită de voluntari, Mountain Bike Azuga, a reușit să promoveze și să întrețină traseele care pornesc de pe muntele Sorica și se împart, în funcție de dificultate, în două. Detaliile vin chiar de la reprezentanții școlii de mountain bike MTB Azuga: “Suntem o echipă mică de voluntari, însă cu un vis uriaș. Avem ca punct de plecare pasiunea pentru mountain bike, ceea ce ne-a și adus împreună. Ne găsiți în Azuga, unde constant lucrăm la traseele de MTB, astfel că vă așteptăm vara aceasta cu mici surprize pe traseul roșu: kickere, contrapante, table top etc. Traseele noastre se adresează tuturor nivelurilor de experiență: începător, intermediar și avansat. Traseul verde, cunoscut sub numele de „Drumul Căruțașilor”, este adresat începătorilor și intermediarilor, iar traseul roșu, cunoscut sub numele de „Poteca Afinarilor”, este destinat celor mai avansați dintre noi. Pentru a te da pe cele două trasee, se poate urca cu telegondola Azuga Ski and Bike resort și, pentru 100 de lei/zi, te poți bucura din plin de ele. La prânz, sau când ai dorința de a face o pauză, ești binevenit la “Popasul Uriașilor”, unde găsești întotdeauna ceva răcoritor, o ciorbiță și o delicioasă prăjitură”.

Probabil mulți dintre neinițiați se întreabă cât de scump este acest sport, din punctul de vedere al bicicletelor și al echipamentelor. Răspunsul vine tot de la iubitorii de mountain bike din Azuga: o bicicletă de MTB costă cel puțin 1000 de euro second hand, iar nouă pornește de la 2500-3000 de euro și, vorba aceea, “the sky is the limit”! În plus, pentru protecția personală, mai este nevoie obligatoriu de echipamentul specific – cască (full face), mănuși, protecție spate, cotiere, genunchiere. Toate acestea costă cel puțin 1.000 de lei, în total.

La Azuga, traseele pornesc din Vârful Sorica din Munții Baiului și oferă priveliști extraordinare și cărări bine întreținute. Traseul roșu (Poteca Afinarilor) iese din nou la telegondolă, iar traseul verde (Drumul Căruțașilor) iese în DN1.

Traseele sunt perfecte în această perioadă, iar de astăzi, 3 iulie, telegondola Azuga va funcționa zilnic, nu doar în weekend, ca până acum.

Sursa foto: Mountain Bike Azuga