În perioada 12-14 iulie a.c., la Teatrul de Animație pentru Copii și Tineret Imaginario din Ploiești va avea loc evenimentul „Bodies On The Move”, în cadrul căruia spectatorii vor avea prilejul să descopere spectacole inedite și ateliere care îi vor introduce în spațiul dansului contemporan. Evenimentul se va deschide cu atelierul „Singing Bodies”, care va avea loc pe data de 12 iulie, de la ora 17.00, și care este destinat adulților, urmat de atelierul „Moving Fields”, programat pe 13 iulie, de la ora 11.00, pentru tineri cu vârste cuprinse între 15-19 ani, pentru ca apoi, seara, de la ora 18.30, să urmeze spectacolul „Singing Bodies Trilogy”, o producție compusă din trei părți ce însumează experiențe kinestezice și senzoriale aparţinând a trei coregrafi, în raport cu orașul în care trăiesc. Evenimentul „Bodies On The Move” se va încheia pe 14 iulie, la ora 19.00 fiind programat să aibă loc spectacolul ”Moving Fields”, care invită publicul să participe la dialogul dansatorilor cu spațiul fizic, sonor și cu tehnologia. Biletele pot fi achiziționate de la Agenția de Bilete a Teatrului, telefon 0244 522 774.