Elevii lui Nicolae Constantin se vor întoarce la programul clasic, cu câte două antrenamente zilnice, dar săptămâna aceasta va fi completată și cu nu mai puțin de trei jocuri test, adversarele ”lupilor” urmând să fie Petrolul 95 (astăzi, ora 18,00, la Sala Sporturilor Olimpia), Unirea Ungheni (mâine) și Chindia Târgoviște (vineri). Locurile și orele de disputare pentru următoarele confruntări urmează să fie anunțate după ce vor fi definitivate.

Nae, realist

Cu 2 victorii identice, 1-0, în partidele amicale disputate de Petrolul, Nae Constantin spune că: ”pentru mine, amicalele sunt importante ca să vedem nivelul la care suntem, în perioada în care suntem. În momentul în care sunt și rezultate, e și mai bine. Nu m-ar fi deranjat dacă ar fi fost chiar o înfrângere, cât timp vedeam lucruri bune. Am văzut și lucruri bune, am văzut și lucruri mai puțin bune, pe care o să încercăm să le remediem. Victoria rămâne victorie. Că e obținută în fața lui Gică (n.r. – Gică Hagi) sau alt antrenor, nu se pune. Zero puncte la clasament, nu există clasament, dar pentru noi e important ca în prima etapă să ne prezentăm bine, să reușim să aducem puncte. Când am avut ceva să le reproșez jucătorilor, le-am spus în față, când îi laud, îi laud în față. Poate că pentru jucători victoria e importantă, pentru mine nu contează prea mult. Ei încep să aibă încredere în ei, în mine, și mă ajută pe mine în ce am de făcut mai departe. Puteam să pierdem fără probleme, nu mă deranja cu nimic, atât timp cât antrenamentul era bun. Urmăresc niște lucruri, dacă ele ies în regulă. O înfrângere e chiar mai bună decât o victorie, pentru că ne aduce cu picioarele pe pământ” – a declarat tehnicianul ploieștean după meciul cu Farul.

”Lucrez cu ce am, dacă mai vine cineva e cu atât mai bine. Suntem la nivelul la care trebuie, spun eu. Dacă vorbim de numărul jucătorilor, suntem bine. Dacă vorbim la ce mi-aș mai dori, probabil ar mai fi nevoie de doi-trei jucători. Până nu vin, nu am ce să vorbesc, îi pregătesc pe cei pe care îi am. Sunt bucuros de cum se pregătesc, sunt mulțumit. Nu am ce să le reproșez.

Nu știu când vor veni alți jucători. Mi-aș dori să vină cât mai repede, pentru că timpul trece și trebuie să îi integrăm cât mai repede în echipă, în colectiv. Cu cât apar mai repede, cu atât e mai important pentru noi”, a mai spus antrenorul Petrolului.