• Documentele de călătorie sunt cerute și pentru copii abia veniți pe lume!

• Programarea pentru depunerea documentelor se face doar online

• Program cu publicul în două schimburi

Nicoleta Dumitrescu

Având în vedere că, în 2020, din cauza pandemiei, călătoriile în străinătate au fost tăiate de pe lista concediilor de odihnă sau a vacanțelor, anul acesta, perioada estivală și diminuarea restricțiilor de circulație a persoanelor și a măsurilor sanitare impuse din cauza Covid-19 au avut ca rezultat creșterea numărului de solicitări pentru eliberarea pașapoartelor. Situația este valabilă și în Prahova, zilnic la Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte din județ, aflat în subordinea Instituției Prefectului Prahova, fiind înregistrate peste 300 de cereri de eliberare a documentelor de călătorie peste hotare. Așa cum am aflat de la șeful acestui serviciu, solicitările din partea prahovenilor au crescut în ultima perioadă și din cauza faptului că este perioada vacanțelor, destui fiind cei care solicită document de călătorie în străinătate pentru minori, inclusiv pentru nou născuți, în vârstă de la câteva luni și chiar de la… câteva zile de când au venit pe lume. De reținut este însă faptul că, și anul acesta, din cauza pandemiei, este menținută procedura conform căreia pentru prezența la sediu, în vederea depunerii cererilor și a documentelor necesare eliberării pașapoartelor simple electronice sau temporare, este nevoie de programare, care se face doar online. Tocmai de aceea, în scopul creșterii gradului de acces al cetățenilor la acest serviciu în funcție de ora programării înregistrată pentru prezența la sediul din Ploiești de pe strada Vasile Lupu, programul cu publicul este, zilnic, între orele 8.00-20.00, cei 18 angajați ai instituției lucrând în două schimburi.

Potrivit șefului Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte al județului Prahova, comisar șef de poliție Larisa Zaharia, de la începutul anului și până la data de 14 iulie a.c., la nivelul județului au fost eliberate 14.653 de pașapoarte electronice și 1.747 de pașapoarte temporare, cu mențiunea că, date fiind restricțiile de călătorie impuse în primul an al pandemiei, în anul 2020 au fost eliberate, în total, 17.703 de pașapoarte electronice și 3. 349 de pașapoarte temporare. Diferența dintre cele două tipuri de documente este legată de valabilitate, pașaportul temporar având valabilitate doar un an, în timp ce pașaportul electronic are valabilitate în funcție de vârsta posesorului. Astfel, în ultimul caz, valabilitatea documentului de călătorie pentru cei cu vârsta între 0-12 ani este de trei ani, pentru pesoanele cu vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani valabilitatea pașaportului este de 5 ani, iar pentru persoanele de peste 18 ani și pentru adulți, pașaportul electronic este valabil 10 ani de la data eliberării. ”Având în vedere perioada estivală, destui fiind cei care vor să plece în vacanță peste hotare, sunt în creștere solicitările pentru eliberarea de pașapoarte. Deoarece familiile vor să plece în călătorie și cu copiii, sunt cereri multe și pentru minori, unii dintre ei având ca vârstă câteva luni, chiar și câteva zile de la naștere. Programările pentru prezența la sediu se fac doar online, măsură care a fost instituită încă de anul trecut, din cauza pandemiei. În ultima perioadă, 340 de persoane fac zilnic programare pentru a se prezenta la sediul instituției în vederea depunerii documentelor necesare pentru eliberarea unui pașaport. Pentru o mai bună organizare a activității, programul cu publicul la sediu este zilnic între orele 8.00-20.00, cei 18 angajați lucrând în două schimburi. Tocmai de aceea, dat fiind acest program prelungit, activitate cu publicul este doar la sediul din Ploiești, din strada Vasile Lupu, la punctul de lucru din Câmpina activitatea fiind temporar suspendată”, ne-a mai declarat interlocutoarea noastră.

Pe de altă parte, recent, și Direcția Generală a Pașapoartelor a venit cu detalii în ceea ce privește modul în care se poate intra în posesia documentelor necesare călătoriei în străinătate. ”Programările în scopul depunerii cererilor de eliberare a pașapoartelor simple electronice/simple temporare nu se solicită telefonic sau pe e-mail, ci se realizează exclusiv prin completarea de către persoanele interesate a formularului on-line de pe platforma www.epasapoarte.ro. Pentru evitarea supraaglomerării, recomandăm cetățenilor să se programeze on-line pentru depunerea cererilor de pașapoarte la oricare serviciu public comunitar de pașapoarte și să respecte ora programării. Prezentarea mai devreme de ora programării nu determină preluarea cererilor în avans, întrucât trebuie respectat intervalul orar stabilit pentru fiecare programare în parte. Cererile de pașapoarte simple electronice/pașapoarte simple temporare se depun în țară, la oricare serviciu public comunitar de pașapoarte în cadrul programului de lucru cu publicul, indiferent de domiciliul/reședința solicitantului. În cazul persoanelor care optează pentru ridicarea pașaportului simplu electronic sau a pașaportului simplu electronic cu menționarea statului de domiciliu de la sediile serviciilor publice comunitare de pașapoarte, în prezent, structurile de pașapoarte depun eforturi majore pentru ca aceste documente de călătorie să se elibereze în termen de 5 zile lucrătoare (acest termen poate varia până la cel mult 10 zile lucrătoare, în funcție de volumul cererilor aflate în curs de soluționare). Statusul cererii de emitere a pașaportului simplu electronic poate fi verificat în timp real, accesând link-ul disponibil pe platforma www.epasapoarte.ro, secțiunea Status pașaport, pe site-ul oficial al Direcției Generale de Pașapoarte www.pasapoarte.mai.gov.ro, precum şi pe site-urile Instituțiilor Prefectului, având ca și criterii de căutare numărul de cerere sau ultimele 9 caractere din CNP și data depunerii cererii”, se arată în comunicatul de presă menționat.

Pașaportul temporar se poate elibera mai repede doar în cazuri de excepție

De precizat că pașaportul simplu temporar este singurul document de călătorie pentru care se poate solicita reducerea termenului de eliberare, întrucât, potrivit reglementărilor în vigoare, pașaportul românesc nu se eliberează în regim de urgență. Conform informațiilor primite de la șeful Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Prahova, pașaportul temporar se eliberează în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii doar în anumite situații de excepție ce trebuie dovedite, după caz, cu documente din care rezultă motivele ce determină necesitatea și urgența deplasării în străinătate. Contravaloarea pașaportului simplu electronic este de 258 de lei pentru persoanele cu vârsta peste 12 ani, 234 de lei pentru persoanele cu vârsta sub 12 ani, iar contravaloarea pașaportului simplu temporar este de 96 de lei, indiferent de vârsta titularului. Plata contravalorii pașaportului se poate efectua la casieriile unităților CEC Bank, precum și la stațiile de plată Selfpay ale CEC Bank sau on-line, prin platforma de plăți virtuale Ghiseul.ro. În situația în care cetățenii nu reușesc să ridice documentele de călătorie de la sediul serviciului public comunitar de pașapoarte la data stabilită cu ocazia depunerii cererii, aceștia se vor putea prezenta și la o dată ulterioară, fără a fi necesară efectuarea unei programări în acest sens. De asemenea, conform precizărilor făcute de către Direcția Generală de Pașapoarte, există posibilitatea ca, ulterior depunerii cererii, să se solicite ridicarea pașaportului de la sediul oricărui alt serviciu public comunitar de pașapoarte în afara celui unde au depus cererea sau de la sediul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României în străinătate, dar este nevoie să fie transmită o solicitare în acest sens la adresa de e-mail dgp.relatiipublice@mai.gov.ro.