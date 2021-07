N. Dumitrescu

Lupta internă pentru putere din Coaliţie, mai ales din cadrul PNL, se vede inclusiv la Ploiești, după cum au ținut să declare, ieri, în cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul Organizației Ploiești a PSD, senatorul Radu Oprea, consilierul local George Botez, dar și Răzvan Ursu, secretar al organizației menționate. Potrivit acestora, cel mai vizibil efect al acestei lupte se înregistrează în mod special la nivelul administrației locale ploieștene, unde deja se văd și taberele de susținere pentru cei doi contracandidați la șefia PNL – Ludovic Orban și Florin Cîțu. ”Pe noi nu ne interesează ce se întâmplă în PNL, mai ales în Organizația Ploiești a PNL. Dar faptul că, la recentele alegeri, primarul Andrei Volosevici a pierdut funcția de lider al organizației, câștigând-o parlamentarul Roberta Anastase, spune multe. E limpede că sunt tensiuni între primar și majoritatea din cadrul Consiliului Local Ploiești! Problema este că această discrepanță de opinii nu face decât rău ploieștenilor. Practic, se pune în pericol interesul ploieștenilor și sunt deja consecințe nefaste. Ploieștiul se confruntă cu multe probleme, iar ca să vă dau un exemplu, legat de programul național de construire de creșe, se pare că, la Ploiești, fie administrația locală are o problemă cu guvernarea lor liberală, fie n-au încredere ei între ei, ca membri de partid”, a ținut să declare senatorul Radu Oprea. La rândul său, și consilierul local George Botez a menționat că, într-adevăr, lupta internă pentru putere, mai ales în PNL, are urmări și la nivelul legislativului ploieștean. Subliniind că aleșii liberali au început să se certe cu primarul lor, tot liberal, acesta a ținut să declare: ”Ar trebui să le vină la toți mintea la cap, pentru că au în spate niște voturi – și câte voturi! – de la ploieșteni. Actuala majoritate din cadrul Consiliului Local Ploiești nu a făcut altceva decât să desființeze ceea ce a fost bun în mandatul trecut și să ducă Ploieștiul în haos, venind cu noi probleme pe care nu sunt în stare să le rezolve”. În acest context, George Botez a dat ca exemplu activitatea de realizare a marcajelor stradale, care înainte era efectuată de către SGU. ”În ianuarie anul acesta, s-a venit cu inițiativa ca SGU să nu mai facă aceste marcaje, că se va realiza o licitație pentru desemnarea altei firme. Iată, este vară, iar problema este încă nerezolvată, pentru că sunt înregistrate trei contestații, un prim termen pentru analizarea lor fiind fixat la sfârșitul lunii în curs. Asta în timp ce SGU a făcut investiții în utilaje de realizare a marcajelor și care, acum, zac nefolosite”, a declarat George Botez, care a adăugat că și Clubul Sportiv Municipal Ploiești s-a transformat, pe de o parte, ”într-o adevărată oaie neagră a Ploieștiului”, iar pe de altă parte într-un loc ”unde sunt angajate persoane care au sprijinit partidul la alegeri”. Având în vedere că, în timpul conferinței de presă, pe un monitor de mari dimensiuni au rulat fotografii din mai multe zone ale orașului, cele mai multe cu munți de gunoaie, unele realizate cu o zi în urmă, consilierul local George Botez a ținut să menționeze că, în ceea ce privește problema gunoaielor din Ploiești, în opinia sa, ”după cum arată astăzi situația, nici în următorii doi ani nu o să avem rezolvată această problemă”. Iar în acest context, susținut și de ceilalți doi colegi prezenți la conferința de presă de ieri, Radu Oprea și Răzvan Ursu, consilierul local PSD George Botez a mai adăugat: ”Administrația locală din Ploiești are tot ceea ce îi trebuie: și guvernare locală și guvernare națională. Este nevoie, însă, de responsabilitate. Numai că ei își pun săbiile pe masă, așa cum s-a întâmplat și pe vremea când era primar Adrian Dobre, dovadă că nu au învățat din greșeli. Prin urmare, mai bine ar recunoaşte că nu fac față şi că nu se pricep şi suntem dispuși să le oferim consultanță. Pentru că avem experiență în administrație!”.