În ultima perioadă, agenții rutieri din cadrul IPJ Prahova au efectuat mai multe razii rutiere pentru identificarea și sancționarea celor care nu respectă normele participării în trafic.

În acest context, în afară de vitezomani, care țin în continuare „capul de afiș” al contravențiilor și al infracțiunilor, nu puţini sunt aceia care sunt prinși conducând sub influența alcoolului.

Cu titlu exemplificativ, reprezentanții poliției prahovene prezintă doar câteva cazuri întâlnite la începutul săptămânii, celor care „au călcat pe bec” fiindu-le întocmite dosare penale.

Iată-le: „Angajați din cadrul Poliției orașului Urlați au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat domiciliat în comuna Gura Vadului, județ Prahova.

Întrucât bărbatul emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 0,49 mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior fiind transportat la o unitate medicală în vederea recoltării de mostre biologice de sânge.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

De asemenea, agenți de la Poliția Bărcănești au oprit pentru control un bărbat care circula cu un utilaj agricol, pe DN1 Bărcănești.

În urma verificărilor efectuate s-a constatat că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Totodată, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior fiind condus la o unitate medicală în vederea recoltării de mostre biologice de sânge.

În cauză se efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal deschis pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului și conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.