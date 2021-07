Florin Tănăsescu

De la o vreme, prin nu se ştie ce blestem căzut peste neam, nunţile la cort sunt în floare. Personajele principale sunt, evident, mirii: paraşuta slută şi paraşutul balamut.

Nunţile sunt mai dihai ca-n poveşti. Durează de treizeci de ani şi nu se ştie dacă se vor termina. Legenda spune că da, realitatea că nu.

La astfel de evenimente, ce au loc din patru în patru ani, nu contează lăutarul, ci darul.

Mireasa – paraşută este cam slută. Nu la chip, ci la minte. Are neuronii agăţaţi printre plopi, iar ăştia sunt exportaţi.

Mirele aterizat e balamut. Dar, ca în orice mut, zace necuratul. Aşa era vorba, cândva, prin ţara asta.

Siviul (nu CV-ul) paraşutului se scrie pe-o bordură de Autostradă A4. Deci, nu există.

Siviul paraşutei alese nu contează. Viitorul, da: carpete cu „Răpirea din Serai” şi „Praful şi pulberea de-un picior de plai”.

La aşa eveniment, nu contează lăutarul, ci darul! În cazul unor astfel de nunţi, nu există naşi. Doar meseni cuminţi. Se-mbată cu ulei, mănâncă zahăr şi cântă „Fie pâinea cât de rea, eu tot p-ăştia-i voi vota”.

Mda…

Mireasa paraşută se piaptănă, în momente cruciale. Când arde cortul, de exemplu.

Miresul-alesul îşi îmbogăţeşte palmaresul cu încă un mandat. Face hat-trick în Parlament mai ceva ca Ronaldo pe gazon. Deh, personaj cu blazon. Balamutul, nu fotbalistul!

Mesenii aplaudă şi pun botul. Pardon, le dau votul. Nu toţi, dar suficient de mulţi! Vorba lui Lăpuşneanu… N-o mai repetăm. Suficient că paraşuta mireasa şi paraşutul balamut au repetat clasa a opta de câteva ori. Asta nu scrie în siviul lor. Pătează rochia miresei şi costumul lu’ ginerică.

Naşii nu există şi nu vor exista să aibă ac de cojocul ăstora.

De treizeci de ani, nunţile la cort tot durează. Legenda spune că, odată şi-odată, se vor termina. Realitatea, că nu.

Bine „a-ţi” venit în cortul-ţară!

Drum bun celor care aţi plecat afară!