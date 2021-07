Constantin Dumitru – Plopeni

Continuăm serialul dedicat istoriei fotbalului prahovean, cititorii având ocazia ca în fiecare sâmbătă să citească materiale „cu parfum de epocă” despre cei care au pus bazele fenomenului fotbalistic în judeţul nostru.

Anul 1946 a însemnat începutul reorganizări sportului în România. Până atunci, fotbalul -ca şi celelalte sporturi- era practicat de amatori, care erau angajaţi la diversele întreprinderi sau aveau propriul lor magazin. Acesta a fost sportul amator. După al Doilea Război Mondial, echipele au fost organizate în strânsă legătură cu sindicatele existente în toate întreprinderile. Preşedinţii de cluburi aveau în sarcină, în special, ţinerea legăturii cu conducerea întreprinderilor, care furniza, în cele mai multe cazuri, materialele, alimentele şi fondurile necesare pentru continuarea activităţi sportive. De construcţia bazelor sportive s-a ocupat şi C.N.E.F.S., dar fondurile şi materialele au fost, în general, furnizate de întreprinderile care întreţineau echipa. În perioada 1945/1990 s-au construit, în toată ţara, numeroase terenuri, stadioane, sedii de cluburi, după 1990 acestea fiind modernizate sau lăsate în paragină. De fiecare dată acestea au fost făcute cu sprijinul conducătorilor de întreprindere, altele trecând în patrimoniul M.T.S. La amenajarea stadionului din Plopeni, un rol foarte important l-a avut, în primul rând, cel care a condus uzina mecanică din 1953 până în 1979, din funcţia de director general, Gheorghe Şilaev. De asociaţia sportivă s-a ocupat, începând din 1961, şi Stelian Dumitrescu, venit în anul respectiv ca inginer, promovând ulterior în funcţie, devenind şef de secţie şi apoi director de producţie.

Stelian Mihai Dumitrescu s-a născut la 17 februarie 1937, la Bucureşti, şi a fost absolvent al Institutului Politehnic din Braşov, unde a activat şi ca jucător de fotbal, la nivel regional, în echipa Ştiinţa. După absolvire, tânărul inginer s-a angajat la uzina mecanică din Plopeni şi a fost încurajat de directorul Gheorghe Şilaev pentru a-şi continua activitatea sportivă la echipa din Plopeni. Deşi a renunţat la activitatea de jucător, Stelian Dumitrescu se va ocupa de-a lungul timpului cu problemele echipei de fotbal, dar şi cu cele ale asociaţiei sportive. Din 1979 a devenit preşedinte al secţiei de fotbal, până atunci ocupându-se şi de celelalte secţii pe ramuri de sport având, în anii 70, diferite funcţii în cadrul asociaţiei sportive.

Lucrând la cartea ”Metalul Plopeni – 60 de ani de Fotbal” l-am vizitat pe cunoscutul director la domiciliul său, undeva în cartierul de Nord al Ploieștiului, la blocurile turn, alături de amicul și colaboratorul meu Romeo Ionescu. Discuția avută a fost interesantă, tratația pe măsură cu vin din belșug și prăjituri, iar reacția cunoscutului director la aflarea descendenței mele a fost una ”neașteptată”.

– A ajuns copilul lui ”Marin Miliardarul” să-mi ia un interviu! Foarte interesant.

S-au discutat ”multe”,fapte care nu-și pot găsi locul într-o carte, Stelian Dumitrescu fiind un bun cunoscător al evenimentelor ce au avut loc în oraș de-a lungul timpului. La un moment dat ,soția acestuia, care asista la discuția avută, a întrebat curioasă:

– Care dintre voi e inginer?

Replica directorului a fost una pe măsură:

– Ăsta este, arătând cu degetul spre amicul meu, dar celălalt are ”școala vieții”, nu-l vezi că pune multă apă în paharul cu vin?!

S-a discutat despre turneul echipei de fotbal Metalul Plopeni în anii 1980 şi 1981 în Orientul Apropiat, de care directorul Dumitrescu s-a ocupat, turneu organizat de Abu Isan şi de Georges Minas, ultimul fiind reprezentantul firmei Kodak în această parte a lumii. Echipa a beneficiat, în acele turnee efectuate în Siria şi Liban, de cazare şi masă, care au fost puse la dispoziţie de organizatori, plata transportului efectuat cu avionul revenind conducătorilor echipei, respectiv Întreprinderii Mecanice. ”Prietenia” dintre Abu Isan, Cornel Savu și cunoscutul director a fost în atenția Securității din acele timpuri. N-a recunoscut că Abu Isan era cunoscutul Ilich Ramirez Sanchez” – zis ”Carlos Șacalul” / dar a afirmat că:

– ”Nu trebuia să pună bomba la Europa Liberă. Aici a greșit”.

Ştefan Andrei, apreciatul Ministru de Externe din acea perioadă, un important susţinător al fotbalului şi al echipei Universitatea Craiova, a rezolvat atunci problema vizelor şi a paşapoartelor.

Despre partidele de poker, patimă grea a cunoscutului director, a afirmat că:

– Am pierdut multe în viață, proprietăți lăsate de părinți și bani grei.

– A fost ”doar un joc”. Atât.

Despre activitatea sa din cadrul clubului sportiv, a spus că:

– ”Am încercat mereu să schimb activitatea jucătorilor în timpul lor liber, care era ca la un… bordel. Dar… am schimbat, la un anumit timp, doar saltelele”!

În perioada când Stelian Dumitrescu a fost preşedinte al secției de fotbal s-a înregistrat şi recordul de spectatori care au asistat la un meci, pe stadionul din Plopeni, cifra de 17.500 de spectatori plătitori fiind incredibilă în comparaţie cu cifrele de astăzi, oraşul însumând atunci circa 12.000 de locuitori. Cifra respectivă a fost înregistrată la meciul jucat la 28 aprilie 1985 în compania liderului de atunci, Dunărea C.S.U. Galaţi, în disputa pentru promovare fiind implicat şi Petrolul Ploieşti. Victoria cu 3-1 a echipei Metalul Plopeni a însemnat- pe lângă satisfacţia victoriei în faţa liderului -şi preluarea şefiei în clasament a echipei Petrolul, sau cum bine o spune un proverb românesc: ,,Doi iepuri din acelaşi foc”.

Directorul Stelian Dumitrescu a fost implicat direct, în anii 1980, în organizarea meciurilor jucate la Plopeni de echipele naţionale de juniori, pe stadionul Metalul, care era în acea perioadă o bijuterie printre stadioanele din ţară. Directorul ,,Stelică” (aşa cum îi spunea prietenii) era bun prieten cu ziaristul Mihai Ionescu, fost vicepreşedinte al Federaţiei Române de Fotbal şi responsabil în acea perioadă cu organizarea meciurilor internaţionale disputate de echipele de tineret şi juniori ale României.

În perioada cât s-a aflat la conducerea sportului din Plopeni, şi-a adus o foarte mare contribuţie la dezvoltarea diferitelor ramuri sportive, cât şi la modernizarea continuă a bazei sportive, sub conducerea sa sportivii beneficiind de cele mai bune condiţii de pregătire pentru atingerea performanţei şi având un mare aport când s-au construit cantonamentul pentru sportivi, sala de forţă ş.a..

De directorul Stelian Dumitrescu, foarte mulţi angajaţi ai întreprinderii din Plopeni îşi aduc aminte cu plăcere, aceştia având întotdeauna parte de un sprijin din partea sa la nevoie. Stelian Dumitrescu a decedat la vârsta de 78 de ani, la 2 august 2015, fiind înmormântat la Liliești – Băicoi.