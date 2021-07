George Marin

Astăzi o pornim la drum. Încă o dată ne punem speranțele că vom face pasul cel mare către competiția supremă a României, participare la care râvnim din momentul în care am fost nevoiți să pornim de la baza scării, din liga a patra. Înainte de meciul pe care Petrolul îl va susține astăzi în compania Politehnicii Iași (antrenată de Costel Enache, fostul antrenor al Petrolului din ediția „de pandemie”), trei reprezentanți ai clubului au susținut o conferință de presă: directorul sportiv Claudiu Tudor, antrenorul Nicolae Constantin și noul căpitan al echipei, Valentin Țicu. Declarațiile lor sunt de un optimism realist, după cum puteți citi mai jos.

Claudiu Tudor: „Suntem plini de entuziasm și încredere. Sperăm să avem o altă față în comparație cu ce am arătat în sezoanele trecute. Referitor la meciul de mâine (n.n. astăzi), știu că Iașul va veni cu dârzenie și cu dorința de a scoate puncte. Dar noi suntem pregătiți. În ceea ce ne privește, noi suntem bucuroși că mâine vom juca cu scutul pe piept. Acest lucru este foarte important și mulțumim Primăriei și autorităților care ne sprijină. Sperăm să ajungem cât de curând și la acea asociere între club și Consiliul Local care să aducă lucrurile pe un făgaș normal. Sperăm să avem cât mai mulți suporteri în tribună, pentru că echipa are nevoie de sprijinul lor. Acesta este spiritul Petrolului și sperăm să ne facem fanii fericiți după meci”.

Nicolae Constantin: „Venim după șapte săptămâni în care ne-am pregătit bine și sperăm să facem un joc bun și un rezultat pe măsură la primul meci oficial. Lotul actual cuprinde tot ce am putut să aducem mai bun la ora actuală. Dacă vor apărea jucători peste ce avem acum ei vor fi bineveniți. Și pentru noi și pentru suporteri este foarte important că sigla este la locul ei, pe tricou. La meciul de debut vom juca în sistemul 1-4-2-3-1. Dar, aștept să văd o creștere permanentă la fiecare jucător, meci de meci, săptămână de săptămână”.

Valentin Țicu: „Așteptăm cu dârzenie acest prim meci. Noi suntem încrezători în forțele noastre. Ne așteaptă un meci foarte greu pentru că, la Iași, activează și jucători care au trecut pe aici, plus antrenorul lor, care a fost la Petrolul. Acum, preocuparea noastră este să arătăm că suntem cu adevărat un grup unit, o adevărată familie. Faptul că sunt acum căpitan al echipei este, pentru mine, un vis devenit realitate. Un vis pe care îl am din copilărie. Este o mândrie care îmi dă și un plus de încredere. În același timp este și o responsabilitate”.

Pentru a veni în sprijinul suporterilor doritori de a fi în tribună și care nu sunt vaccinați, nu au trecut prin boală și nu au un test PCR nu mai vechi de 72 de ore, astăzi, o clinică autorizată va organiza două puncte de testare rapidă (antigen) unde, în schimbul a 20 de lei (informație comunicată de reprezentantul clinicii, ieri, după încheierea conferinței de presă), suporterii pot efectua testul. În cazul în care testul este negativ, suporterii pot pătrunde în arenă. Cele două puncte de recoltare vor fi amplasate la casa de bilete și pe strada Mihai Bravu, în zona tribunei a doua, și își vor începe activitatea în jurul orei 8:30. Cum un test „consumă” până la 10 minute pentru eliberarea rezultatului, pentru a evita aglomerația sugerăm efectuarea testului cât de devreme posibil, astfel încât să fie prezenți cât mai mulți suporteri în tribune la ora oficială, 11:00, a primului fluier cu care bucureșteanul Iulian Dima va da startul noului sezon. Tragem nădejdea că acest prim fluier va fi punctul de start al acelui sezon care să ne aducă bucuria succesului final, promovarea mult dorită.