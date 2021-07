În acest sezon, Federaţia Română de Baschet a reluat organizarea Festivalului de Mini şi BabyBaschet şi a Campionatului Naţional U12, care au fost anulate anul trecut, din cauza pandemiei de coronavirus. Evenimentul baschebalistic a avut loc la Costineşti, timp de trei săptămâni, iar pentru grupele secţiei de baschet de la iSports Ploieşti a reprezentat o experienţă pozitivă, din care copiii au avut numai de învăţat.

„Consider că ne-am îndeplinit obiectivul, după mai bine de un an de pauză competiţională, în care nu am făcut decât antrenamente şi meciuri de verificare între grupele noastre”, ne-a declarat antrenoarea Bianca Barbu, care a continuat, realizând o scurtă radiografie a echipelor clubului, prezente la Festivalul de Mini şi BabyBaschet: „Pentru mulţi dintre copii, a fost prima competiţie la care au participat şi s-au descurcat neaşteptat de bine. Toate echipele au bifat victorii, iar experienţa de la acest festival reprezintă un mare câştig pentru dezvoltarea lor sportivă.”

Cu privire la echipa înscrisă la Campionatul Naţional U12 masculin, care a încheiat pe locul 11 (în total, 5 victorii din nouă partide), după ce a ratat la limită califcarea în sferturi, în ultimul meci din faza a doua, Bianca a declarat: „Am fi putut mai mult. Dar, după o pauză atât de mare şi o reconstrucţie a echipei, băieţii au reuşit să progreseze de la meci la meci. Ne-am bazat pe un joc colectiv mai mult şi consider că ne-am îndeplinit obiectivul, acela de a forma o echipă în adevăratul sens al cuvântului. Iar în urma experienţei de la Costineşti, copiii s-au şi maturizat, ţinând cont de faptul că au jucat multe meciuri cu mare presiune, ceea ce ne va ajuta în sezonul viitor, din toamnă, când vor evolua în campionatul U13.”

ACS iSports Ploieşti a avut înscrise trei echipe la minibaschet masculin, două echipe la babybaschet masculin, o echipă la minibaschet feminin şi o echipă în Campionatul Naţional U12.

Alături de Bianca Barbu, la grupele de băieţi a fost Cristian Trandafir, antrenor care, despre evenimentul de la Costineşti, ne-a relatat următoarele: „Consider că băieţii au avut foarte mult de învăţat. Au crescut ca nivel de la meci la meci, iar în urma experienţei de aici înţeleg altfel jocul acum. Au cunoscut şi gustul victoriei, dar au descoperit şi cum să înveţe din înfrângeri.”

Echipa de fete este pregătită de Marian Angelian, care ne-a declarat: „A fost o experienţă foarte utilă pentru copii. Am avut o echipă mixtă de vârstă, cu fete născute chiar şi în 2012, şi s-au prezentat foarte bine, cu o aşezare foarte bună în teren.”

De menţionat că, alături de echipa iSports din campionatul U12, a fost şi antrenorul sârb Vladimir Cvejic, care, prin sfaturile acordate, le-a dat încredere copiilor, dar a ajutat şi colectivul tehnic, nu numai prin sprijinul moral oferit, cât şi prin cel practic, din vasta sa experienţă.

Componenţa echipelor de la iSports care au participat la evenimentul de la Costineşti este următoarea:

Campionatul Naţional U12

Ivan Matei, Niţă Radu, Dobre Eric, Bocşan Luca, Baştină Luca, Andreescu Petru, Popescu Iustin, Marcu Andrei, Iova Teodor, Udrea Rareş, Curelea-Finichiu Mihai, Duţă Mihnea.

Festivalul de MiniBaschet

Fete: Iancu Denisa, Panait Maria, Enache Alexandra, Cosac Ayana, Stoian Ştefania, Petre Maria, Milichi Maria, Neacşu Ioana, Chiriţă Alexandra, Voicu Maria.

Băieţi – Turcoaz: Pleşea Silviu, Pleşea Robert, Bocşan Călin, Bocşan Matei, Costache Răzvan, Bâră Bogdan, Cravcenco Eduard, Gheorghe Cristian, Zamfir George, Manolache Andrei, Jianu Alexandru.

Băieţi – Alb: Vuţă Rareş, Popescu David, Dobre Eric, Udrea Rareş, Iova Teodor, Buzea Radu, Petcu Mircea, Tudosie Andrei, Popescu David, Scripcaru Mihai, Sereşan Codruţ.

Băieţi – Albastru: Cristoiu Ştefan, Dascălu Iustin, Frîncu Ştefan, Jugănaru Nicolas, Petrescu Ştefan, Voicu Rareş, Iordache Eric, Bălăiţă Andrei, Drăghici Denis, Iacob Alexandru, Eremia Darius, Măncuţă Sebastian.

Festivalul de BabyBaschet

Băieţi – Alb: Barbu Sebastian, Zamfir Patrik, Dumitrache Ştefan, Panait Ştefan, Păvălache Lucian, Popovici Oancea Mihai, Ştefan Andrei Vlad, Ştefan Andrei Tudor, Covaciu Andrei.

Băieţi – Albastru: Andrei David, Dinu Sofia, Iancu Rareş, Pavel Vlad, Matei Luca, Alexe Filip, Curelea-Finichiu Ştefan, Cristoiu Petru-Andrei, Trâmbiţaşu Cristian, Nicolas Ionescu.