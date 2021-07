Și licitația pentru drumurile naționale din Prahova este în derulare

Violeta Stoica

Două licitații de rezultatul cărora va depinde modul în care se va circula în următoarele trei ierni pe drumurile naționale din județul Prahova, inclusiv pe autostrada A3 București-Ploiești, se află în diferite stadii de organizare.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri București, are în derulare procedurile de achiziție a serviciilor de deszăpezire pentru drumurile naționale din Prahova (aflate în administrarea Secției Drumuri Naționale Ploiești) și pentru autostrada A3 sectorul București-Ploiești, în urma cărora ar trebui să se încheie câte un acord-cadru pe trei ani.

Deocamdată, au fost deschise ofertele doar pentru întreținerea curentă pe timp de iarnă a autostrăzii București-Ploiești, procedură la care participă nu mai puțin de nouă ofertanți, dintre care trei asocieri de firme, costurile estimate pentru serviciile de deszăpezire în acest caz fiind de 22.930.934,45 lei.

Pentru drumurile naționale din Prahova, ofertele se vor deschide pe 26 iulie, potrivit informațiilor publicate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), valoarea contractului fiind estimată la 29.469.633,56 de lei.

În cadrul procedurii de achiziție pentru deszăpezirea autostrăzii București-Ploiești s-au înscris nouă ofertanți, șase ofertanți unici (cu sau fără terți susținători) și trei asocieri de firme. Firmele interesate pentru parafarea unui acord cadru de întreținere curentă pe timp de iarnă, pe trei ani, sunt ofertanții unici Pan Riz Impex SRL; Iri Com Market SRL (lider), cu Agro Trans NMI SRL – terț; Claro Build SRL (lider) și Dacia Asphalt – terț; ofertant unic Tredeco Holding; ofertant unic Diferit AG; ofertant unic AS Construct, dar și asocierile de firme Eurofloral – Eco SRL lider – Itaro SRL, Sabina & Ștefana Cons lider – Dumsil Med și Clean Prest Activ SRL lider – T Dancor Romconstruct.

Câștigătoarea/câștigătoarele licitației pentru întreținerea curentă pe timp de iarnă vor fi obligate prin contract să acționeze în următoarele trei ierni pentru montarea /demontarea panourilor parazăpezi în zonele stabilite de CNAIR, pentru deszăpezirea mecanică (prin răspândirea materialelor antiderapante sau a substanțelor chimice în scopul prevenirii sau combaterii poleiului, gheții sau a zăpezii). În ambele situații, orice activitate începe doar la ordinul scris al beneficiarului, respectiv al CNAIR.

În derulare este și licitația pentru încheiarea contractului de deszăpezire pentru drumurile naționale din Prahova, tot pentru o perioadă de trei ani, procedură în care ofertele vor fi deschise spre finalul acestei luni, mai precis pe 26 iulie.

Acordurile-cadru semnate anterior, în anul 2017, pentru deszăpezirea drumurilor naționale din Prahova și, respectiv, pentru autostrada București-Ploiești – au fost parafate la un an de la deschiderea ofertelor.

Rămâne de văzut cum se vor încheia și licitațiile aflate acum în derulare, pentru următorii trei ani.

În Prahova sunt 291 de kilometri de drumuri naționale aflate în administrarea Secției Drumuri Naționale Ploiești, respectiv DN1, DN1A, DN 1B, DN1D, DN 72, DN 71.