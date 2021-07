Ministrul Justiţiei, Stelian Ion, îi încurajează pe magistraţii care îşi doresc schimbări în sistem să „îşi asume cu curaj” funcţii de conducere şi susţine că reforma din Justiţie „nu mai poate aştepta”, anunță Agerpres. „Mulţi dintre cei care critică uneori justiţia au ieşit în stradă pentru a proteja Justiţia şi independenţa magistraţilor. Magistraţii nu trebuie să fie descurajaţi de aceste critici, ci trebuie să înţeleagă mesajul dat de societate şi să răspundă acestor critici prin soluţii corecte, date în baza legii, a probelor şi a propriei conştiinţe. Justiţia este, în definitiv, un serviciu public, iar beneficiarii sunt justiţiabilii şi societatea în ansamblul său”, a scris ministrul pe Facebook, de Ziua Justitiţiei. În acest context i-a încurajat pe „magistraţii care simt că au ceva de spus şi care îşi doresc schimbări în bine în sistemul judiciar să facă un pas în faţă şi să îşi asume cu curaj funcţii de conducere”. „Preocupările noastre, la Ministerul Justiţiei, sunt în direcţia creşterii ritmului digitalizării instanţelor, interconectării instituţiilor care au domenii de activitate care se intersectează, asigurării mijloacelor materiale şi logistice pentru buna desfăşurare a activităţii judiciare, precum şi a coerenţei legislaţiei în domeniul justiţiei. Reforma sistemului judiciar nu mai poate aştepta”, a arătat ministrul. El a afirmat că „deşi hulită aproape zilnic, lovită, de multe ori nemeritat, din toate părţile, inclusiv din interior, Justiţia română a reuşit să protejeze statul de drept şi să ne menţină ca ţară pe o linie democratică, europeană, în momente în care aceste valori păreau periclitate grav”. Totodată, apreciază că Justiţia „este afectată de probleme cronice, reale, care îi scad din credibilitate şi eficienţă: durata mare a proceselor, volumul de activitate a instanţelor şi parchetelor, posturile insuficiente de magistraţi şi personal auxiliar, dezvoltarea neunitară a sistemului judiciar, lipsa de coeziune în cadrul profesiilor juridice sunt doar câteva dintre ele”. Stelian Ion mai arată că banul public trebuie cheltuit eficient şi corect iar lupta împotriva corupţiei „trebuie continuată şi întărită”. „Profit de această ocazie pentru a-i încuraja pe magistraţi să fie fermi în aplicarea legii, să nu se lase niciodată intimidaţi, indiferent cât de mari ar fi presiunile la care ar putea fi supuşi, fie că vin din afara sau din interiorul sistemului judiciar, să semnaleze neregulile pe care le constată. Să fie permanent conştienţi de rolul esenţial pe care îl au în societate şi de faptul că, prin soluţiile lor, influenţează în mod nemijlocit viaţa oamenilor şi direcţia către care ne îndreptăm cu toţii”, spune ministrul Justiţiei. El vorbeşte şi de obiectivele României la nivelul Uniunii Europene, anume „degrevarea instanţelor de judecată, ridicarea MCV şi continuarea monitorizării statului de drept prin mecanismul Rule of Law, modernizarea şi eficientizarea justiţiei din România”. „Cei care depun eforturi pentru a ne ţine în loc, promovând un sistem judiciar autarhic, îşi irosesc energia pentru că nu vor putea împiedica modernizarea Justiţiei şi nici nu ne vor deturna de pe calea europeana pe care am ales-o”, încheie ministrul Justiţiei.

Și premierul Florin Cîţu a transmis, ieri, un mesaj de Ziua Justiţiei în care afirmă că reforma demarată în domeniu nu va fi un proces uşor, arătând că încă sunt mulţi care îşi doresc ca justiţia să rămână ineficientă şi controlabilă, potrivit Agerpres. „Sărbătorim astăzi (n.n. – ieri) Ziua Justiţiei. Fără o justiţie independentă, eficientă şi responsabilă nu poate exista democraţie liberală consolidată. Din 1994, când a fost instituită Ziua Justiţiei, multe s-au schimbat în bine în România prin munca celor care au crezut şi cred în valorile lumii libere. Suntem acum un stat membru UE şi NATO, suntem racordaţi la valorile democraţiilor consolidate europene şi suntem în pragul unui proces masiv de schimbări economice, sociale şi politice. În acest context, reforma în domeniul justiţiei este un proces deja demarat de coaliţia forţelor proeuropene, care conduce acum România. Nu va fi uşor. Sunt încă mulţi care îşi doresc ca justiţia să rămână ineficientă şi controlabilă. Însă, alături de partenerii noştri instituţionali la nivel european, suntem angrenaţi într-un proces de vindecare a justiţiei de răul care i-a fost adus în anii care au trecut”, spune Cîţu în mesajul transmis de Guvern. Acesta a mai subliniat: „Cine crede că poate opri procesul inevitabil şi ireversibil al consolidării independenţei şi eficienţei justiţiei nu a înţeles nimic din ultimii 30 de ani”. ”

Ziua Justiţiei se sărbătoreşte în prima duminică a lunii iulie, anul acesta fiind marcată la 4 iulie, și are menirea de a marca rolul şi importanţa puterii judecătoreşti, ale partenerilor justiţiei, ale tuturor oamenilor legii în încercarea de consolidare a statului de drept.