Miniştrii mediului şi reprezentanţi din 51 de ţări s-au reunit, începând de ieri, la Londra pentru discuţii cruciale pentru succesul conferinţei ONU privind clima (COP26), programată în noiembrie la Glasgow(Scoţia), notează AFP, potrivit Agerpres.

Cu ocazia întâlnirii care continuă și astăzi și la care participă Statele Unite, China şi India, sunt discutate „probleme-cheie de rezolvat în cursul summitului”, potrivit unui comunicat al guvernului britanic.

După aproape trei săptămâni de discuţii, negociatorii internaţionali s-au despărţit fără progrese la jumătatea lui iunie, rămânând blocaje pe probleme de finanţare, transparenţă, în special în urmărirea angajamentelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, calendarului de punere în aplicare şi pieţelor de carbon.

Tot atâtea subiecte aflate pe agenda discuţiilor de la Londra sub preşedinţia britanică a COP26, care are ca obiectiv-cheie „să menţină în viaţă” obiectivul de a limita încălzirea globală la 1,5 grade C în raport cu era preindustrială, cel mai ambiţios stabilit prin Acordul de la Paris, în prezent de neatins, potrivit oamenilor de ştiinţă.

Pentru această reuniune – prima în persoană după aproximativ 18 luni, dar care are loc parţial şi prin videoconferinţă pentru a aduna cât mai mulţi participanţi – provocarea este de a contura viziunea rezultatelor finale ale COP26 şi de a „construi o unitate de vederi pentru a concretizarea lor”, potrivit guvernului britanic.

Marea Britanie doreşte ca întâlnirea, informală şi cu uşile închise, să încurajeze „conversaţiile sincere”, astfel încât diferiţii protagonişti să poată găsi soluţii pentru a avansa în cursul summitului. „Miniştrii nu ar trebui să se teamă să evidenţieze punctele de dezacord, menţinând în acelaşi timp un spirit de cooperare”, a declarat preşedintele COP26, britanicul Alok Sharma, exprimându-şi speranţa că această întâlnire va servi pentru „a discuta soluţii tangibile” şi „a obţine o unitate de vederi”.

În cadrul acestei întâlniri, ţările cu cele mai mari emisii de CO2 precum China şi SUA poartă discuţii cu statele cele mai vulnerabile la încălzirea globală, precum Jamaica, Costa Rica, Rwanda sau Insulele Marshall.