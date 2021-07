N. Dumitrescu

Împlinirea unui secol de la reglementarea profesiei contabile în România a fost marcată, pe data de 13 iulie 2021, și de către membrii Filialei Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați (CECCAR) Prahova, care s-au reunit, la Ploiești, în cadrul unei acțiuni pentru a celebra acest important eveniment. Organizat într-un cadru select, la eveniment au participat, în calitate de invitați, reprezentanți din conducerea unora dintre cele mai importante instituții publice de la nivel județean și local, printre care Instituția Prefectului Prahova, Consiliul Județean Prahova, Primăria Ploiești, Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, Curtea de Apel Ploiești, Tribunalul Prahova, Oficiul Registrului Comerțului, Agenția Județeană de Finanțe Publice Prahova, ITM Prahova, CCI Prahova, AJOFM Prahova, CAS Prahova etc., cărora li s-au alăturat parlamentarii Rodica Paraschiv și Bogdan Toader, dar și reprezentanți din conducerea unora dintre instituțiile de învățământ ploieștean cu profil economic. Cu acest prilej, în cadrul alocuțiunilor, au fost evidențiate importanța pe care o are profesia de contabil în toate domeniile, precum și etapele și provocările cărora au fost nevoiți să le facă față profesioniştii din branșă, inclusiv de la confirmarea pandemiei. ”Ziua Națională a Contabilului Român reprezintă un prilej de bucurie pentru noi, membrii Filialei CECCAR Prahova, pentru profesioniștii din toată țara, un moment de legitimă mândrie a celor care practică această profesie și, totodată, un moment de cinstire a celor care au asigurat unitatea și au dat puterea și resursele necesare dezvoltării contabilității în România, deoarece sărbătorim un secol de la legiferarea profesiei contabile în țara noastră. Ziua de 13 iulie are o semnificație istorică aparte pentru noi, deoarece, în urmă cu 100 de ani, la 13 iulie 1921, prin Decret Regal, Regele Ferdinand I al României a aprobat legea pentru organizarea Corpului de Contabili Autorizați și Experți Contabili în România ca organism profesional independent, fiind astfel reglementată profesia contabilă în țara noastră”,a ținut să declare dr. ec. Cornel Nițu- președinte al Consiliului Filialei Prahova a CECCAR. Despre rolul și importanța profesiei contabile au ținut să vorbească și invitații, care au scos în evidență rolul important pe care aceasta l-a avut și îl are în dezvoltarea economiei naționale, despre faptul că în profesia de contabil este vorba despre echilibru şi integritate. De asemenea, unii dintre aceștia chiar au ținut să mărturisească faptul că, în funcțiile de conducere pe care acum le dețin- așa cum este și directorul AJOFM Prahova, Cristina Stoichici- anii în care au făcut contabilitate i-au ajutat foarte mult, mai ales că ”aceia care înțeleg mirajul cifrelor sunt mai greu de păcălit”. Pe de altă parte, având în vedere că evenimentul s-a desfășurat sub sloganul ”100 pentru viitor. Evoluăm împreună!”, în contextul în care s-a afirmat că aceia care activizează în profesia de contabil sunt parteneri de încredere pentru reprezentanții instituțiilor cu care colaborează, au fost acordate reprezentanților instituțiilor menționate mai sus medalii jubiliare și diplome de onoare, distincții care au fost acordate, de asemenea, și reprezentanților celor mai bune firme membre CECCAR Prahova, continuându-se, astfel, o mai veche tradiție în cadrul Zilei Naționale a Contabilului Român. Nu în ultimul rând, câte o ”Diplomă de excelență” le-a fost conferită, din partea Patronatului Întreprinderilor Mici și Mijlocii Prahova, cu prilejul celebrării centenarului profesiei contabile reglementate în România, și celor care se află la conducerea Filialei Prahova a CECCAR : Cornel Nițu, președinte al Consiliului, respectiv Ion Iancu, director al Filialei CECCAR Prahova. De menționat şi că filiala menționată are 1.270 de membri, dintre care 990 sunt experți contabili persoane fizice, restul reprezentând societăți de expertiză contabilă.