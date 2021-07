V. Stoica

Escrocii găsesc tot mai multe metode pentru a înșela, inclusiv prin intermediul telefonului, iar polițiștii din Inspectoratul de Poliţie Judeţen Prahova, prin Compartimentele de Prevenire a Criminalităţii și de Relații Publice, cu sprijinul Poliției Municipiului Ploiești și Inspectoratului de Jandarmi Județean Prahova, inițiază periodic acțiuni de prevenire a înşelăciunilor.

Cea mai recentă acțiune s-a defășurat, timp de două zile, în zona piețelor din municipiul Ploiești, scopul polițiștilor fiind acela de a identifica persoanele vârstnice și de a le informa cu privire la metodele de înșelăciune practicate de infractori. Principalele recomandări ale polițiștilor sunt să fim prudenți în cazul în care primim telefoane dubioase și să nu acționăm sub imperiul emoţiilor cauzate de cele aflate şi, sub nicio formă, să nu transferăm bani pe numele unor persoane necunoscute.

“Accidentele de circulaţie nu „se rezolvă” la telefon! În cazul unui accident, nu există noţiunea de plată a unor despăgubiri, decât ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti în acest sens sau prin societăţile de asigurări. Oricine poate fi victima unui accident, dar, într-un moment critic ca acesta, singura urgenţă este cea medicală şi nicidecum aspectul financiar. Persoanele implicate în accident nu au nevoie de bani ca să primească îngrijiri medicale. Orice accident de circulaţie are două variante de soluţionare: depunerea unei plângeri la unitatea de poliţie sau, în cazul unor accidente soldate numai cu pagube materiale, înţelegerea amiabilă a părţilor, ceea ce presupune repararea daunelor folosind poliţa de asigurare auto obligatorie”.

Practic, polițiștii de la Prevenire fac apel la persoanele care primesc informații telefonic despre eventuale accidente în care ar fi fost implicate rude să verifice dacă situaţia de urgenţă este reală, prin contactarea telefonică a rudei respective, să nu efectueze niciun transfer bancar și în niciun caz să nu înmâneze bani unor persoane necunoscute care se prezintă la ușa casei. Mai mult decât atât, trebuie apelat imediat la 112 pentru a obține informații despre existenţa unui accident rutier şi procedura legală în situaţii de acest gen, în cazul în care escrocii se folosesc de metoda Accidentul.

Pe de altă parte, nu trebuie primite în locuință persoanele care pretind că sunt de la diverse societăți comerciale (de furnizare a unor servicii, firme de curierat,comis voiajori etc.) și, de asemenea, nu trebuie achitate în avans diverse bunuri comandate prin internet, mai ales dacă provin de la persoane necunoscute.

Polițiștii au dat și exemple de metode folosite de escroci: * metodele ,,De la Gaze, de la Deratizare sau de la Lumină” sunt cele mai folosite de cei care intră în locuinţe şi, profitând de neatenţia proprietarilor, fură bunuri de valoare; metoda ,,Pomana” este cea prin care diverse persoane intră în locuinţe sub pretextul că vor să ofere ceva de pomană şi, în timp ce unul dintre suspecţi ţine victima ocupată, cel de-al doilea caută prin casă şi sustrage obiecte de valoare; metoda ,,Regelui Cioabă’’ este cea prin care suspecţii oferă pe stradă presupuse bijuterii din metale de valoare în schimbul celor deţinute de păgubiţi; metoda “Premiul de la televiziuni sau companii de telefonie” este folosită de suspecţi care sună şi anunţă că s-a câştigat un premiu, iar pentru a intra în posesia acestuia victimele trebuie să achite o taxă; metoda “Promoţiilor de la Supermarket” este cea prin care suspecţii se prezintă la uşă cu diverse promoţii, iar, în timp ce una dintre persoane cere o cană cu apă, cealaltă sustrage obiecte de valoare.