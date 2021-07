N. D.

Rezultatele finale la examenul de Evaluare Națională 2021, după contestații, au fost publicate ieri, atât pe site-ul evaluare.edu.ro, cât și la avizierele școlilor centre de examen. Astfel, în Prahova, după analizarea contestațiilor, acum sunt mai multe medii de 10, respectiv opt, față de șase medii maxime înregistrate când au fost afișate primele rezultate, pe data de 29 iunie a.c. Potrivit rezultatelor afișate ieri, Colegiul Național ”Mihai Viteazul” Ploiești are acum cinci medii de 10, față de trei înregistrate inițial, după ce doi elevi au primit după contestații media maximă la examenul de Matematică, față de nota 9,80 obținută inițial. Reamintim faptul că, potrivit primelor rezultate de la examenul de Evaluare Națională, în Prahova au fost înregistrate șase medii de zece, trei fiind obținute de elevi ai Colegiului Național ”Mihai Viteazul” Ploiești, iar celelalte trei tot de către elevi din Ploiești, de la Colegiul Național ”Nichita Stănescu”, Școala Gimnazială ”Henri Mathias Berthelot” și Colegiul Național ”Al. I. Cuza”. După contestații, însă, și alți elevi prahoveni au primit note mai mari, așa cum s-a întâmplat la Colegiul Național ”Mihai Viteazul” Ploiești – nota 10 la Matematică față de nota inițială 9,70; la Școala Gimnazială ”Nicolae Simache” Ploiești – 9,45 la Limba și Literatura Română (inițial a fost nota 9,15); Colegiul Național ”I.L. Caragiale” Ploiești – 9.00 la Română (inițial a fost nota 8,70); Liceul ”Carol I” Plopeni – 9.15 la Română (inițial a fost nota 8,80); Colegiul Național ”Nicolae Iorga” Vălenii de Munte – 9,65 la Matematică (inițial a fost nota 9,25).

Potrivit unui comunicat de presă transmis ieri de Inspectoratul Școlar Județean Prahova, au fost depuse 745 de contestații: 375 la Limba și literatura română și 371 la Matematică, dintre care un număr de 421 (56,5%) de elevi și-au mărit nota, astfel: 254 la Limba și literatura română și 167 la Matematică. Un număr de 237 (31,8%) de contestații au micșorat nota, după cum urmează: 94 la Limba și literatura română și 143 la Matematică. Un număr de 87 de lucrări (11.6%) au păstrat nota inițială. Concret, în urma reevaluării lucrărilor contestate, la nivelul județului Prahova, proporția candidaților cu medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) este de 81,1% (3.934 de candidați), similar cu rezultatele inițiale (81,1%). Totodată, la proba de Limba și literatura română, 4384 de candidați (89%) au încheiat examenul cu note mai mari sau egale cu 5 (cinci), iar dintre aceștia, 20 de candidați au obținut nota 10. La Matematică, 3.451 de candidați (71%) au primit note mai mari sau egale cu 5 (cinci), iar dintre aceștia, 59 de candidați au obținut nota 10.

Și după contestații, însă, în ceea ce privește rezultatele de anul acesta, ultima medie de la Evaluarea Națională a fost în Prahova 1,20 (nota 1,40 la examenul de Limba și literatură română și nota 1 la Matematică).

Absolvenţii învățământului gimnazial care, în contextul măsurilor stabilite privind combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2, au fost în izolare sau carantină sau care, din alte motive justificate cu certificat medical, nu au putut finaliza sau n-au putut participa la probele de examen, vor putea susține aceste probe în etapa specială, programată în perioada 5 – 12 iulie. De precizat, media generală obținută în cadrul Evaluării Naționale are o pondere de 80% în calculul mediei de admitere în clasa a IX-a, 20% fiind media aritmetică a celor patru ani de gimnaziu, încă de la primele rezultate ale acestui examen reprezentanții Inspectoratului Județean Școlar Prahova dând asigurări că ”absolvenții clasei a VIII-a își vor putea continua studiile în învățământul liceal sau profesional, fiind asigurate locuri pentru toți elevii care au finalizat ciclul gimnazial”.

Ieri, Ministerul Educației a publicat listele cu specializările, liceele şi şcolile din judeţe, precum şi numărul de locuri disponibile pentru Admiterea în licee 2021. În listele cu specializări se regăsește și ultima medie de intrare din anul 2020. Repartizarea în licee are loc pe 24 iulie, calendarul fiind modificat la finalul lunii aprilie a.c. Completarea fișelor de înscriere în clasa a IX-a are loc în perioada 16-22 iulie a.c., iar părinții trebuie să îsi anunțe intenția de depunere a dosarului, prin telefon sau e-mail, în prima zi prevăzută în calendar pentru această etapă, pentru a fi realizată o planificare.