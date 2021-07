Tehnicianul prahovean Mihai Dinu a semnat încă un contract în nordul țării, la Club Sportiv Municipal Sighetu Marmației!

Începând de săptămâna trecută, echipa de fotbal a municipiului Sighet are un nou antrenor, Dinu aceptând să preia formțația de prim-eșalon județean maramureșean.

”Tânărul tehnician, în vârstă de 34 de ani, are o vastă experiență în fotbalul profesionist, antrenând în prima ligă în Laos și Oman . Acesta a venit la Sighet cu un obiectiv clar, și anume: promovarea în Liga a III-a, acolo unde este locul Sighetului! Îi urăm mult succes pe noul drum și sperăm ca împreună să reușim să promovăm” – este mesajul celor de la CSM Sighet, club care are depusă și o solicitare de a primi loc în Liga a III-a, solicitare care își așteaptă răspuns funcție de retragerile unor echipe de la acest eșalon valoric.

Revenind la Dinu, acesta antrenează în Sighet de o perioadă bună, el activând în acest oraș și la Academia Emeric Dembroschi, unde pregătește mai multe grupe de copii și juniori, într-un proiect fotbalistic generos, care a ”prins” bine în această zonă a țării, una care promite o ascensiune rapidă în următoarea perioadă, cu prahoveanul Dinu implicat direct. ”Am acordul celor de aici să aduc și unu-doi jucători din zona județului Prahova la Sighet. Sunt condiții foarte bune, chiar dacă distanța până aici poate descuraja un pic. De asemenea, sunt oameni foarte primitori, care iubesc fotbalul, care vor să dezvolte un proiect fotbalistic serios, cel puțin până la nivelul eșalonului trei” – spune antrenorul.

Şi Sinescu a “migrat”

Nu numai Mihai Dinu îşi caută repere în carieră “departe de casă”, dintre tehnicienii prahoveni, care, pe plan local, nu prea au variante pentru a profesa. Conform “Ziarului Unirea”, ploieşteanul Valentin Sinescu (57 de ani) este noul antrenor principal al Unirii Alba Iulia, acesta fiind aşteptat, mâine, la reunirea lotului.

Sinescu i se va alătura lui Mihai Dăscălescu, cei doi având o relaţie bună din perioada în care actualul oficial al Unirii – membru în Comitetul Executiv, era jucător al Astrei Ploieşti , unde a activat, mulţi ani, şi Sinescu.

Posesor al licenţei Pro, Valentin Sinescu a lucrat în ultimii ani în cadrul FRF la Școala de Antrenori și a făcut parte și din staff-ul tehnic al naţionalelor Under 15 și Under 19. “Cunosc contextul de la Alba Iulia. Sunt într-o discuţie de aproape doi ani de zile cu Mihai şi i-am promis că în momentul în care circumstanţele o impun o să îi vin alături. Este un om de fotbal, suntem pe acceaşi lungime de undă, dar totul este mediat de transferul lui Nicuşor Stanciu (n.r. trecerea internaţionalului român, din Cehia, la Galatasaray, în Turcia, ar aduce, din “cota de solidaritate, de 5 %” o sumă importantă de bani şi celor de la Alba Iulia, care, în acest fel, şi-ar “acoperi” bugetul, pentru liga a III-a)”, a declarat Sinescu,care are în CV formaţii precum Astra Ploieşti, FCM Câmpina, SCM Pitești, Unirea Dej, CSM Sighetu Marmației, Petrolul Ploieşti (2015, în Liga 1), Astra Giurgiu, ASA Târgu Mureș și Oțelul Galați.