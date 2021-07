Duminică, 11 iulie, începând cu ora 10.00, Hipodromul Ploieşti va fi gazda celei mai importante reuniuni hipice a sezonului, în cadrul căreia se va ţine Marele Premiul Regal al României la Trap, cursă rezervată celor mai buni trăpaşi în vârstă de 4 ani. Va fi cel mai amplu eveniment organizat în acest an pe hipodrom, programul stabilit de organizatori prevăzând nu mai puţin de şapte curse, dintre care şase de trap şi una de galop, precum şi multe surprize pentru cei prezenţi.

Momentul cheie al zilei va fi, fără îndoială, Marele Premiul Regal al României la Trap, programat la ora 11.30 şi având la start cei mai buni trăpaşi în vârstă de 4 ani: Dona Pilar, Hora de Beaulieu, Haiti The Best, Dolce Dorel, Big Red Girl BD şi Kaiak.

Totodată, cursa de galop, Wathba Stallions Cup, rezervată cailor pur sânge arab şi organizată de Federaţia Hipică Română, se anunţă, şi ea, extrem de spectaculoasă, mai ales că, beneficiind de sprijinul HH Sheikh Mansoor Bin Zayed Al Nahyan Racind Festival, pune la bătaie premii totale în valoare de 5000 de euro. La start se vor afla nu mai puţin de şapte cai, iar lupta dintre favoriţii Eladora JR, Alwaadi şi Ferment, fără a fi excluse şi alte surprize, se anunţă extrem de atractivă.

Reuniunea se va deschide la ora 10.05, cu Premiul Gornist, va continua, la 10.30, cu Premiul Debutanţilor şi la 10.55 cu Premiul Gabarit, după care va urma, la 11.30, cursa eveniment a zilei, Marele Premiul Regal al României la Trap. La ora 12.00 se va ţine Premiul Juvenil, la 12.25 este programat Premiul Valea Prahovei, pentru ca ziua să fie închisă, la 12.40, de cursa de galop organizată de partenerii de la Federaţia Hipică Română, Premiul Wathba Stallions Cup.

Pentru că vorbim despre un eveniment deosebit, Complex Hipodrom a pregătit o serie de surprize publicului spectator, cu momente artistice în pauzele dintre curse, programe speciale dedicate copiilor (inclusiv plimbări cu poneiul) şi alte câteva surprize pe care le veţi putea descoperi dacă veţi lua, duminică dimineaţă, calea Hipodromului.

Reuniunea hipică va avea loc cu accesul a până la 50% din capacitatea tribunelor Complexului Hipodrom Ploiești, ceea ce înseamnă 600 de locuri disponibile.