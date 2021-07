Secţia de baschet a CSM Ploieşti şi-a prezentat, ieri, planurile privind participarea în Liga Naţională, drept dobândit la capătul unui sezon 2020-2021 în care s-a obţinut promovarea din postura de ocupantă a poziţiei secunde la Turneul Final de la Ploieşti. Coordonatorul structurii sportive a clubului, Cristian Nica, coordonatorul secţiei de baschet, Ionuţ Ivan, şi noul antrenor principal al echipei de seniori, Mihai Popa, au venit în faţa reprezentanţilor mass-media şi au vorbit despre primii paşi făcuţi în această vară în vederea unei participări onorabile pe scena primului eşalon baschetbalistic al ţării. Pe lângă numirea fostului tehnician de la Gaz Metan şi CSM Mediaş la cârma echipei, coroborată cu avansarea lui Ionuţ Ivan în poziţia de coordonator al secţiei, au fost anunţate şi primele cinci transferuri realizate pentru întărirea echipei: macedoneanul Andrej Magdevski, bosniacul Ismet Sejfic şi românii Octavian Popa Calotă, Bogdan Popa şi Christian Chiţu.

Coordonatorul structurii sportive, Cristian Nica, a deschis întâlnirea menţionând că „aşa cum rezultatele din ultimul an o arată, secţiei de baschet i se întrevede un viitor frumos, pentru că, pe lângă această promovare a echipei de seniori, au fost performanţe la nivel de juniori atât la fete, cât şi la băieţi. Participarea în Liga Naţională ne obligă, mai ales că vorbim despre Ploieşti, oraş în care Asesoft a făcut performanţă la cel mai înalt nivel, aşa că am făcut, deja, primii paşi în vederea unei prezenţe onorabile în prima ligă”.

Apoi, Ionuţ Ivan, a continuat: „Am avut un an încununat cu performanţă la toate categoriile de vârstă. Ca sport de masă, numărul copiilor din cadrul secţiei a crescut exponenţial, semn că performanţa aduce noi copii către baschet. Ne mândrim cu faptul că promovarea s-a făcut în majoritate cu jucători autohtoni, mulţi dintre ei crescuţi chiar de mine de la cele mai mici vârste. Ne dorim ca mare parte din ei să facă parte şi din lotul de ligă naţională, dar, evident, avem deja înţelegeri şi cu jucători români şi străini de valoare, care să crească nivelul echipei. Ne dorim să facem o impresie bună la primul an în Liga Naţională, să avem o imagine frumoasă şi să practicăm un baschet de calitate care să readucă publicul la sală. Totodată, mi-am dorit foarte mult să colaborăm cu Mihai Popa ca antrenor, pentru că este un om pe care îl apreciez, a făcut treabă bună la Mediaş şi am considerat că împreună putem face lucruri frumoase şi să readucem Ploieştiul acolo unde îi este locul pe scena baschetului românesc. Chiar dacă am făcut un pas în spate din postura de antrenor principal, nu voi sta departe de parchet şi tot în trening o să mă vedeţi, pentru că voi fi şi antrenor secund. Vreau, alături de Mihai, să construim împreună aceasă echipă!” El a oferit câteva detalii şi despre cum va fi structurat lotul pentru noul sezon, anunţând că „din vechiul lot vor rămâne şase-şapte jucători, aici incluzând şi doi tineri de mare perspectivă care au avut oferte pentru a pleca la Cluj, în Spania sau Italia, mă refer la Angelian George şi Codruţ Dinu. Cu siguranţă vor mai fi Vlad Negoiţescu, Andrei Ene, Odysseas Iancu, Alin Carabulea, dar şi alţi copii U20 care au crescut alături de noi şi vor rămâne aproape de prima echipă. Dorim ca jucătorii de perspectivă să primească o şansă şi să încercăm să-i promovăm pe cât posibil, aşa cum avem exemplul celor de la U-BT Cluj-Napoca. Prin regulamentul federaţiei, suntem obligaţi să înscriem două echipe de categorie inferioară, iar dacă una va fi, clar, cea de U13, campioana de acum de la U12, pentru cealaltă opţiune urmează să luăm o decizie în funcţie de modul în care vor fi structurate campionatele de la U20 şi Liga I. Pentru că trebuie să le dăm jucătorilor care nu vor prinde lotul de Liga Naţională şi copiilor mai mari de 16 ani şansa de a juca”.

Mihai Popa, noul antrenor principal al ploieştenilor, este în vârstă de 39 de ani şi a venit la Ploieşti după zece ani petrecuţi pe banca tehnică a echipelor din Mediaş: Gaz Metan şi, apoi, CSM Mediaş. Ca jucător, a evoluat în primul eşalon la Universitatea Cluj-Napoca, Elba Timişoara şi Gaz Metan Mediaş.

Despre proiectul de la CSM Ploieşti, acesta a declarat: „Am acceptat propunerea venită de la Ploieşti pentru că pare un proiect sănătos, ţinând cont de calitatea baschetului juvenil care există aici în momentul de faţă. Şi, implicit, există un potenţial foarte bun pentru creşterea acestei echipe şi din punct de vedere al jucătorilor autohtoni, care pot veni din spate pentru a pune umărul la construcţia unei echipe de valoare. Bineînţeles, pe lângă ei este nevoie de nişte jucători de calitate, de la care pot să înveţe şi să crească în valoare, iar cei cinci jucători cu care avem deja acorduri sunt exemple în acest sens. Ca şi obiectiv personal, vreau să putem practica un baschet de calitate şi să o luăm pas cu pas pentru a putea aduce cât mai multă lume în sală, pentru că publicul ploieştean este obişnuit cu baschet de calitate. Evident, îmi propun să construim o echipă care să poată produce rezultate, în urma cărora să evităm retrogradarea, un obiectiv corect pentru o echipă nou-promovată. Vor mai fi şi transferuri, avem mai multe nume pe listă, dar nu ne grăbim, pentru că vrem să culegem bine informaţii despre fiecare sportiv care ne este propus. Vom mai aduce şi români, dar şi străini, foarte probabil şi americani printre ei, dar nu ne grăbim”.

De menţionat că reprezentanţii clubului ploieştean au profitat de acest moment pentru a premia echipa de baschet „U12”, care a cucerit, săptămâna trecută, titlul naţional al României.