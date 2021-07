N. D.

Ieri au fost anunțate, oficial, și notele finale pentru sesiunea de vară a Bacalaureatului 2021, înregistrate după analizarea contestațiilor. Astfel, în Prahova, pe lângă cei șase candidați anunțați inițial, pe data de 5 iulie a.c, că au luat nota maximă la examenul maturității, a mai fost adăugat încă unul. Este vorba despre un candidat de la Colegiul ”Spiru Haret” din Ploiești care, după ce a făcut contestație la Psihologie, nota primită inițial, 9,40, s-a transformat în nota 10. Prin urmare, pe lista celor ”reușiți” cu nota 10 la prima sesiune a examenului de Bacalaureat din acest an din județ se regăsesc trei elevi de la Colegiul Național ”Mihai Viteazul”, doi de la Colegiul ”Național Nichita Stănescu” din Ploiești, și câte un elev de la Colegiile ”Spiru Haret” și ”Ion Luca Caragiale” – toate din Ploiești. Reamintim faptul că, în Prahova, la această sesiune s-au înscris 5.344 de candidați, prezenți fiind 5.131, unul dintre ei fiind eliminat din examen din cauza faptului că a vrut să copieze.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ: recunoaşterea/echivalarea/susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale; susţinerea tuturor probelor scrise şi obţinerea notei 5 (cel puţin) la fiecare dintre acestea; obţinerea mediei 6 (cel puţin) la probele scrise. Candidații care nu au obținut media de trecere la prima sesiune de Bacalaureat se pot înscrie la cea de-a doua sesiune. Potrivit calendarului, în perioada 19 – 26 iulie 2021 are loc înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, pe 16 august fiind fixată prima proba scrisă.

Ieri, ministrul Educației a anunțat că, la nivel național, rata de promovare din acest an – de 69,8% – este cea mai mare din ultimii ani, cu excepția anului 2017.