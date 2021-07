Rochelle Walensky, directorul Centrului pentru Prevenirea și Combaterea Bolilor (CDC) din Statele Unite, a declarat că persoanele vaccinate în regim complet împotriva COVID-19 sunt protejate de variantele coronavirusului și că nu trebuie să poarte măști, relatează The Hill, potrivit Hotnews.

Comentariile lui Walensky au venit după ce unii oficiali locali americani și chiar Organizația Mondială a Sănătății au recomandat purtarea în continuare a măștilor de protecție, chiar și în cazul persoanelor vaccinate pe deplin împotriva coronavirusului, ca măsură de precauție în fața variantei Delta a SARS-CoV-2.

Însă Walensky a amintit că CDC nu și-a schimbat instrucțiunile și că persoanele vaccinate în regim complet (la rapel sau cu doza unică a vaccinului Johnson&Johnson) nu trebuie să poarte măști, afirmații similare fiind făcute și de alți experți în sănătate care subliniază că vaccinurile sunt foarte eficace împotriva variantei Delta.

„Dacă ești vaccinat, ești în siguranță față de variantele care circulă aici în Statele Unite”, a declarat Walensky în timpul emisiunii „Today” de la NBC, adăugând că „exact așa este” când a fost întrebată dacă persoanele vaccinate nu trebuie să poarte măști.

Aceasta a afirmat că recomandările OMS au venit în contextul în care aceasta se confruntă cu o situație la nivel global unde mult mai puține persoane sunt vaccinate comparativ cu SUA, date fiind diferențele în ceea ce privește aprovizionarea cu vaccinuri anti-Covid, și că prin urmare organizația internațională a emis sfaturi mai precaute.

„Știm că OMS trebuie să facă protocoale și să furnizeze informații pentru întreaga lume. Vedem chiar acum pe măsură ce ne uităm în jurul globului că mai puțin de 15% din persoanele din lume au fost vaccinate și că multe din acestea au primit în realitate doar o doză dintr-un vaccin cu două doze”, a afirmat Walensky.

Experții și-au exprimat îngrijorările că zonele cu o rată scăzută a imunizării s-ar putea confrunta din nou cu izbucnirea unor noi focare de COVID-19 însă vaccinurile sunt extrem de eficace împotriva variantei Delta.

De exemplu, un studiu realizat în Marea Britanie luna trecută a descoperit că vaccinul Pfizer/BioNTech are o eficacitate de 88% împotriva variantei Delta după rapel iar Moderna a anunțat la rândul ei cu o zi în urmă că și vaccinul său anti-Covid este eficace împotriva acestei variante, potrivit The Washington Post.