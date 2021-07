F. T.

Marţi, 20 iulie, magistraţii ploieşteni au decis plasarea sub control judiciar a unui bărbat care este cercetat pentru comiterea infracţiunii de lovire şi alte violenţe.

Cum a ajuns acesta în faţa anchetatorilor, explică reprezentanţii IPJ Prahova în următorul comunicat de presă: „În dimineaţa zilei de 19 iulie, polițiștii Secției nr.2 Ploiești au fost sesizați, prin intermediul Numărului Unic 112, de către un bărbat din municipiu, că a fost împușcat în zona capului, cu un pistol cu bile, de cumnatul său.

Imediat a fost constituită echipa operativă, care s-a deplasat la fața locului în vederea efectuării de verificări și cercetări.

Din cercetări a reieșit faptul că, în respectiva dimineaţă, în jurul orei 6.00, bărbatul (plasat sub control judiciar – n.n.), în vârstă de 40 de ani, a mers la domiciliul fostului cumnat, iar în timp ce acesta din urmă dormea, ar fi tras cu un pistol de tip airsoft în direcția capului, provocându-i leziuni, după care a plecat.

Victima, în vârstă de 34 de ani, a fost transportată la o unitate medicală în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate.

Totodată, în urma investigațiilor efectuate, în cursul aceleiași zile, polițiștii au reușit depistarea autorului, fiind condus la sediul unităţii de poliţie, pentru audieri. Totodată, pe un teren viran din Ploiești a fost găsit pistolul de tip airsoft folosit (…) Tot în cursul aceleiași zile de 19 iulie, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore a bărbatului”.

Ulterior, cum aminteam, a fost plasat sub contol judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile.