Senatorul Radu Oprea a anunțat că PSD va solicita convocarea Parlamentului în sesiune extraordinară pe tema Legii consumatorului vulnerabil

N. Dumitrescu

Declarația din titlu a fost făcută de către George Botez, ales local social-democrat ploieștean, ieri, în cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul Organizației Ploiești a PSD unde, alături de colegul de partid, senatorul Radu Oprea, au fost aduse în discuție ”o serie de teme de actualitate, de mare interes pentru ploieșteni”. În mare, consecvenți și altor întâlniri cu presa locală, cei doi social-democrați și-au îndreptat tirul acuzațiilor în mod special către edilul Ploieștiului, de aici și declarația lui George Botez, potrivit căruia, ”primarul Andrei Volosevici este un mare maestru al eschivelor și un campion al creșterilor de tarife”, plecând de la recenta majorare a tarifului la agentul termic, adoptată în legislativul local ploieștean. În opinia lui George Botez, această hotărâre este nelegală, aducând și argumente în acest sens. ”Primarul Andrei Volosevici nu face decât un spectacol politic. De fapt, este un fervent susținător al majorării tarifelor, având în vedere că la primul strănut al operatorilor pe această chestiune el este de acord. Deși aduce acuzații celor de la PSD, cu sprijinul consilierilor de la PNL și de la USR s-a reușit majorarea tarifului la agentul termic, fără să existe însă și acoperire financiară pentru susținerea subvențiilor necesare care ar trebui acordate populației. Într-un exces de putere, primarul însă ignoră un raport de specialitate și al Direcției Economice din cadrul Primăriei Ploiești, transmis anterior adoptării acestei hotărâri, în care se menționează clar faptul că nu există prevedere bugetară pentru acordarea subvenției de energie termică, fiind necesară identificarea unei surse de finanțare, lucru care, de altfel, este prevăzut și în Legea finanțelor publice locale, unde scrie clar că nicio cheltuială din fonduri publice nu poate fi aprobată dacă nu are sursă de finanțare”, a declarat George Botez.

În context, consilierul George Botez a explicat:”Hotărârea de majorare a agentului termic la Ploiești este nelegală și abuzivă, în detrimentul ploieștenilor. Cu promisiuni în van făcute de Andrei Volosevici, Primăria Ploiești nu are de unde să ia cele 48 de milioane de lei necesare pentru acoperirea subvenției la căldură. Și mai este o chestiune care văd că se pitește pe sub plapumă: la un moment dat, acordarea de subvenții la agentul termic pentru populație ar putea fi interzisă prin lege și să fie acordată doar anumitor categorii de persoane. Asta înseamnă că se va ajunge ca agentul termic să fie la un preț pe care ploieștenii nu vor putea să-l achite. Prin urmare, am solicitat ca această hotărâre de majorare a tarifului la agentul termic să fie reanalizată. Am dat un termen de regândire a acesteia. Poate să fie o lună sau mai puțin, dar dacă nu se va întâmpla nimic, noi suntem hotărâți (n.n. – cei de la PSD) să atacăm această hotărâre în instanță”. Pe de altă parte, acesta a ținut să mai declare că primarul Andrei Volosevici ”a mai comis și o altă infracțiune, depășindu-și atribuțiile, pe tema preluării sub autoritatea administrației ploieștene a Parcului Industrial Ploiești, intenție transmisă în nume propriu Consiliului Județean Prahova, fără niciun fel de consultare cu consilierii locali ploieșteni”. Susținându-l pe consilierul local George Botez în toate acuzele aduse la adresa edilului ploieștean, și senatorul Radu Oprea a ținut să declare că social-democrații nu fac altceva decât să atragă atenția asupra faptului că în bugetul local al Ploieștiului nu sunt bani pentru subvenții la căldură, de care ar trebui să aibă parte populația, iar orice promisiune este egală cu zero dacă nu se face dovada faptului că vor fi asigurate fondurile necesare. ”Sunt creșteri mari la energie electrică, la gaze, iar după cum se vede la Ploiești, inclusiv pentru agentul termic. Acest lucru dezavantajează clar populația, în condițiile în care Legea consumatorului vulnerabil nu a trecut de Parlament. Cum românii au cele mai mici salarii din Europa, cu adevărat aceștia sunt vulnerabili în condițiile creșterii tarifelor la utilități. Prin urmare, PSD va solicita convocarea în sesiune extraordinară a Parlamentului, pentru a analiza și a aproba Legea consumatorului vulnerabil, astfel încât prevederile acestui act normativ să se poată aplica din acest an, nu din 2022”, a declarat senatorul Radu Oprea. Pe de altă parte, în calitate de purtător de cuvânt al PSD, acesta a mai anunțat că, după ce în Monitorul Oficial vor fi publicate noile prevederi, aplicabile de la 1 august, în ceea ce privește organizarea unor evenimente pe timp de pandemie, actul va fi atacat în instanță pentru că ”este vorba despre discriminare, mai ales în ceea ce privește participarea unui anumit număr de persoane la mitinguri”. Totodată, senatorul Radu Oprea a mai declarat că premierul Florin Cîţu a devenit „penal” după depunerea denunţului la DNA de către reprezentanţii Comunităţii Declic, cerându-i preşedintelui Klaus Iohannis să aibă asupra acestui subiect ieşiri publice similare ca în trecut. „De astăzi (n.n – ieri), se pare că premierul Florin Cîţu va deveni penal în accepţiunea preşedintelui Iohannis. Ţinem minte cum spunea mai demult că acela care are o plângere penală deja este penal. Spun asta pentru că organizaţia Declic ar trebui să depună astăzi (n.n. – ieri) plângerea penală pentru faptul că premierul Cîţu a folosit resursele guvernamentale pentru campania internă în PNL. Aşteptăm să vedem cum va acționa preşedintele Iohannis. Nu îl bănuim de dublă măsură, ne dorim ca domnia sa să trateze lucrurile în mod egal şi să aibă aceleaşi poziţii publice cum le-a avut şi în trecut”, a subliniat Radu Oprea, arătând că mai există şi alte argumente care pot susţine un denunţ la DNA. ”Sunt suficiente motive, nu numai acesta, cât şi faptul că a chemat primarii liberali pentru a promite bani discreţionar doar către aceia care îl vor susţine în această cursă internă a partidului. Avem argumente prevăzute de Legea bugetului de stat, dar şi celelalte acţiuni şi poziţii publice ale domnului Cîţu, astfel încât domnia sa să se retragă din funcţia de premier foarte rapid”, a mai spus parlamentarul prahovean, în calitate de purtător de cuvânt al PSD.

Declarațiile senatorului Oprea au venit în contextul în care, ieri, reprezentanţii Comunităţii Declic au depus, la Direcţia Naţională Anticorupţie, o plângere penală pe numele premierului Florin Cîţu şi al unei foste consiliere de stat, în legătură cu apariţia în spaţiul public a unui document ce purta antetul Guvernului, document care se referea la strategia premierului în campania pentru alegerile la funcția de președinte al PNL.