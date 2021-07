Controalele pe teren pentru cererile depuse în acest an în vederea obţinerii plăţilor directe din fonduri europene vor începe pe 12 iulie, iar eşantionul de control va fi de 5%, mai mic decât anul trecut, a anunţat directorul general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), Adrian Pintea, la Congresul Fondurilor Europene pentru Fermieri, potrivit Agerpres.

„Pentru cererile anului 2021 s-au realizat toate controalele administrative, respectiv dacă sunt erori şi din punct de vedere al documentaţiei depuse, iar acum se pregătesc eşantioanele de control. Începând cu data de 12 iulie vom demara controalele pe teren, tot prin cele două metode: clasic şi teledetecţie. Anul acesta eşantionul de control va fi mai mic în comparaţie cu anul 2020, pentru că rata de eroare a fost mai mică şi cu cât rata de eroare este mai mică cu atât şi eşantionul de control este mai mic. A ajuns şi România să aibă o rată de eroare de 2%, ceea ce permite şi Comisia Europeană. Astfel, vom avea un eşantion de aproximativ 5%”, a precizat Pintea.

El a precizat că aceste controale pe teren vor fi finalizate până în data de 15 octombrie, astfel încât, începând cu 18 octombrie, să demareze plata în avans, întrucât anul acesta 16 octombrie, data stabilită de regulamentul european, cade într-o zi nelucrătoare. Aceste plăţi în avans vor fi efectuate până în data de 30 noiembrie, iar din 2 decembrie şi până în 30 iunie 2022 se vor face plăţile finale.

Şeful APIA a menţionat că, în anul 2021, instituţia a eliberat peste 20.000 de adeverinţe necesare fermierilor pentru a lua credite de lucru de la bănci, acestea fiind foarte bine primite de către fermieri.

Campania de depunere a cererilor unice de plată pe anul 2021 s-a încheiat la data de 11 iunie, cu 815.826 cereri depuse de către fermieri, pentru o suprafaţă de peste 9,94 de milioane de hectare. „În comparaţie cu anul 2020 avem mai puţin cu 11.600 de fermieri şi un plus pe suprafaţă de 127.000 hectare. Acest lucru ne arată că am avut şi fermieri care au avut, să zicem aşa, o ieşire fiziologică, dar şi comasarea a fost un lucru bun care a dat plus valoare şi în fiecare an numărul fermierilor a scăzut, iar suprafaţa a crescut. Targetul agenţiei este ca fiecare judeţ să îşi facă suprafaţa anului anterior. Bineînţeles la un moment dat se va încheia şi asta, dar mai este loc până în jurul a 10,3 milioane hectare”, a mai spus directorul general al agenţiei.