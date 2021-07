Bărbatul meu mă înșeală!

– De unde știi?

– Am patru copii și niciunul nu seamănă cu el!

****

– Soția mea afirmă că-i sănătos să mănânci alimente crude.

– Nici nevestei mele nu-i place să gătească!

****

– Ce faci în concediul ăsta?

– Vroiam să fac o plimbare în jurul lumii, dar nevastă-mea vrea să meargă în altă parte!

****

– Doctore, ați recomandat soției mele să se ducă la băi. E bolnavă?

– Nu! Dvs. aveți nevoie de liniște!

****

– Hai la o bere!

– De când s-a mutat soacra la mine, nu mai beau!

– De ce?

– N-am chef s-o văd în dublu exemplar…

****

– Ai auzit ce-a pățit Popescu?

– Nu!

– A fugit cu nevastă-mea!

****

– Mâine aniversăm 30 de ani de la căsătorie, am putea tăia curcanul?

– De ce? Doar nu e vina lui…

****

Adam și Eva se plimbă prin Paradis.

Eva: – Adam, mă iubești?

Adam: – Am vreo alternativă?

****

– Prietene, n-am avut noroc cu nicio nevastă!

– Cum așa?

– Prima a fugit cu un italian…

– Și-a doua?

– Nu vrea să fugă…

****

Discuție între doi cowboy:

– Mie mi se pare imoral să faci cunoștință cu viitoarea soție într-un bar!

– Ai dreptate. Dar tu cum ai cunoscut-o pe-a ta?

– Am câștigat-o la o partidă de biliard!

****

Ea și el, în pat, lipiți unul de altul.

El: – La ce te gândești, iubito?

Ea șoptește tandru: – La același lucru ca și tine!

El: – Minunat! Atunci, mie îmi faci omletă cu șuncă, iar salata din ardei, roșii, gogoșari …

****

La un bijutier, soția probează o brățară masivă din aur, apoi își întreabă soțul dacă îi place.

– Nu, dragă! Brățara asta te îngrașă!

****

Soțul, întors acasă, simte mirosul din bucătărie.

– Iar tocană de pasăre?

– Dragule, tu nu știi ce vrei: luni îți place tocana, marți, miercuri, joi la fel, îți place, și deodată, vineri,nu-ți mai place…

****

– Fata mea, cineva mi-a cerut mâna ta!

– Vai, tată, dar n-aș vrea să mă despart de mama!

– O, poți să o iei cu tine, draga mea!

****

Ea: – E bună ciorba?

El: – Ai chef de ceartă?

****

– De ce stai afară pe vremea asta urâtă?

– Soția mea a început să cânte și nu vreau să creadă vecinii că o bat.

****

– Cum păstrați armonia conjugală?

– Prin reciprocitate: Când soția e nervoasă, eu tac. Și invers: eu tac când soția e nervoasă!

****

– Nu ți-e rușine că te-a adus chelnerul acasă la miezul nopții?

– Păi, dacă mai devreme n-a fost liber…

****

– Dragă, câte tacâmuri ne-au dispărut odată cu plecarea invitaților?

– Toate cele pe care scria „Restaurantul LIDO”!

****

– Cum să-l dezvăț pe bărbatu-meu să vorbească în somn?

– Lasă-l să vorbească un pic ziua!

****

Un gangster jefuiește o bancă și ia câțiva ostateci.

– M-a văzut cineva?, întreabă.

– Da!, răspunde un ostatec. Tălharul îl împușcă. La al doilea – aceeași întrebare. Răspunsul:

– Eu, nu. Dar te-a văzut nevastă-mea!

****

– Scumpule, zici că fotbalul e viața ta, și abia după el, eu?

– Nu, iubito, mai sunt boxul, tenisul, handbalul…

****

– Doctore, chiar nu mai e nici o speranța?

– Nu, tinere, soacra dumitale se va înzdrăveni în mod sigur.

****

– Dragule, ai fi dorit să mă mărit cu altul?

– Nu, scumpo, eu nu doresc răul nimănui!

****

– Tinere, ceri mâna fiicei mele?, înțeleg că ai viitorul asigurat.

– Dacă ea nu m-a păcălit, da…

****

– Sunt foarte supărat că i-ai spus consoartei mele o groază de minciuni despre mine…

– Zi „mersi” că nu i-am spus adevărul gol–goluț!

****

Admirându-se în față oglinzii, soția își întreabă soțul:

– Ce-ți place mai mult la mine: figura mea frumoasă ori trupul meu minunat?

– Simțul umorului!

****

Un bărbat începe să poarte un cercel la ureche. Lumea se miră:

– Cum, om serios cu cercel?

– Păi, de când l-a găsit nevastă-mea în patul nostru, m-a obligat să-l port la ureche!

****

Trei oșence, foste prietene din copilărie, colege de școală mai târziu, se întâlnesc după mai mulți ani, deja mature.

După îmbrățișările de rigoare, „Ce mai faci?” etc. se întreabă reciproc:

– D-apoi tu, Marie, luatu-te-ai?

– Luat, dară.

– Și, cum-ui?

– D’apoi, drajile mele, mi-am luat un ficior mândru, chipeș, puternic, numa’ că are un beteșug.

– Dusu-l-ai la doftor?

– Dus.

– Și, ce-o zis doftoru’?

– O zis că-i surd de-o ureche!

– No, las’, că nu-i băi, doar nu trebe să audă toate cele!

– D-apoi tu, Anuța, tu luatu-te-ai?

– D-apoi, cum?!

– Și-al tău, cum-ui?

– Doamne, că al meu îi ca o catană, mere țanțoș pe uliță, frumos ca Soarele, da’ are un beteșug!

– Dusu-l-ai la doftor?

– Dus.

– Și, ce-o zis doftoru’?

– O zis că-i chior de-un ochi, nu vede bine!

– No, las’, că nu-i bai, doară nu trebe să vadă chiar toate cele!

– D-apoi tu, Minodora, tu luatu-te-ai?

– Păi, fetelor, eu mi-am luat un ficior cum nu s-a mai existat pe suprafața Pământului! Păi, al meu îi cât bradul, îi deștept, puternic ca un urs, frumos ca o icoană, da’ are ș-al meu un beteșug!

– Da’ ce beteșug are, bată-l norocu’?

– Păi, al meu dimineața mă ia în brațe, la amiaz mă ia în brațe, seara la fel.

– Și, dusu-l-ai la doftor?

– Dus.

– Și, ce-o zis doftoru’?

– O zis că n-are ținere de minte…

****

Ion și Gheo intră în crâșmă, se așează la o masă și comandă câte un rachiu. La un moment dat, unu se ridică de la o altă masă, vine la masa lor și îi arde lui Gheo o palmă. Gheo se uită la el și-l întreabă calm:

-Mă, asta o fo în serios ori în glumă?

-În serios, zice tipul.

-No așe, că mie nu-mi plac glume de astea, zice Gheo.

****

Un pacient slab și palid merge la medicul care l-a operat de curând cu rezultatul analizelor de laborator. Doctorul le studiază și zice:

– Domnule, am două vești pentru dumneata: una bună și una rea. Pe care vrei să ți-o spun prima?

– Păi… p-aia rea, doctore.

– Cazul dumitale e foarte grav. Practic, mai ai de trăit câteva zile.

– Și vestea bună?

– Ai venit la timp ! De mâine spitalul se transformă în azil…