Între timp, îi recomandă prefectului „să scoată capul pe fereastră”!

N. Dumitrescu

Plecând de la abținerea sa de la vot, miercuri, în ședința AGA a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) „Parteneriatul pentru managementul deşeurilor – Prahova”, în care s-a votat majorarea tarifului pentru contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii ce vizează colectarea, transportul şi transferul deşeurilor municipale, primarul Andrei Volosevici a organizat, ieri, o conferință de presă, în care a dorit să facă publice „realităţile Ploieştiului”, pentru informarea ploieștenilor, prin intermediul presei. Realități extrem de dureroase, în opinia edilului, întrucât acesta susține că, în rezolvarea unor probleme stringente ce țin de sănătatea ploieștenilor, cum e actuala criză a gunoaielor, dar şi de confortul vieţii de fiecare zi, evidenţiind faptul că peste zece luni expiră contractul cu operatorul Veolia Energie Prahova precum şi lipsa sprijinului financiar necesar, din partea administrației județene, pentru punerea în practică a unor investiții de larg interes, municipalitatea nu este sprijinită de instituțiile publice din județ. Iar pe lista acestor instituții au fost trecute Consiliul Județean Prahova, Instituția Prefectului Prahova, Direcția de Sănătate Publică, Garda de Mediu și Agenția de Mediu Prahova, dar și alte instituții deconcentrate. ”M-am săturat de demersuri și pare că unii dintre reprezentanţii acestor instituţii nu trăiesc în Ploiești. Mă simt frustrat că nu sunt lăsat să-mi îndreplinesc atribuțiile pentru care am fost ales”, a declarat primarul Andrei Volosevici, care le-a recomandat celor de la Prefectură ” să scoată capul pe fereastră”, pentru a constata că miroase urât în Ploiești, mai ales din cauza gunoaielor. Punctând că demersul său de a prezenta public problemele orașului trebuie considerat drept ”o informare corectă a ceea ce se întâmplă în Ploiești în cazul contractelor cu operatori de prestare de servicii publice ce țin de sănătatea ploieștenilor”, primarul a ținut să menționeze și că ”nu este un meci politico-administrativ”. În acest sens, chiar dacă a fost întrebat de ce nu este susținut, ca liberal, de conducerea Consiliului Județean Prahova și de cea a Prefecturii, care sunt tot de la PNL, edilul a evitat un răspuns clar, menționând doar că ”Nu sunt certat cu PNL, am prieteni peste tot!”. Pe de altă parte, întrucât nu a găsit sprijin la instituțiile menționate, Andrei Volosevici a anunțat că va cere sprijinul premierului Florin Cîțu, întrucât așteaptă reacții concrete de la nivelul fiecărei instituții aflate în subordinea ministerelor. Pe de altă parte, primarul a mai anunțat că este tot mai convins, în situația de față, că în ceea ce privește criza gunoaielor, încă nerezolvată, organizarea unui referendum pe tema ieșirii Ploieștiului din ADI Parteneriatul pentru managementul deșeurilor Prahova este mai mult decât necesar.

”Voi face totul pentru ploieșteni, indiferent de repercusiunile politice pe care le-aș putea avea”, a declarat ieri, în cadrul unei conferințe de presă, primarul Andrei Volosevici, aducând în discuție votul ce a vizat majorarea tarifului la salubritate, care ar urma să fie de 16,39 de lei/persoană/lună, de la jumătatea lunii iulie a.c. ”Practic, 15 voturi acordate în ședința AGA a ADI pentru majorarea tarifului, chiar dacă eu m-am abținut, au însemant majorarea tarifului la salubritate pentru ploieșteni, ploieșteni care reprezintă 33% din populația județului. Iar acest lucru nu este normal. Prin urmare, este mai actual ca oricând să ne gândim la organizarea unui referendum având ca temă ieșirea Ploieștiului din ADI, ca să ne spună ploieștenii ce-și doresc”, a mai anunțat edilul, care a precizat că municipalitatea întâmpină în continuare probleme cu operatorul de salubritate. ”Numărul mașinilor de colectare și ridicare a gunoiului pare că s-a înjumățit, iar de aici rezultă și o cauză a faptului că nu se mai respectă graficul de ridicare a gunoiului. Pe de altă parte, sunt probleme și în altă speță, în cazul contractului pe partea de curățenie căi publice, care a fost reziliat din 18 iunie a.c. Deși operatorul este obligat, în continuare, să presteze activitatea încă trei luni, acesta refuză. Acest fapt a fost sesizat în nenumărate rânduri atât Ministerului Mediului, Gărzii Naționale de Mediu, Agenției pentru Protecția Mediului, cât şi Instituției Prefectului Prahova, dar toate sesizările noastre au rămas fără ecou, având în vedere faptul că, de mai bine de trei luni, municipiul Ploiești este îngropat în gunoaie”, a precizat primarul. În context, amintind de faptul că prefectul nu a dat curs solicitării ce viza declararea stării de alertă din cauza crizei gunoaielor, deși acesta s-ar putea convinge singur de faptul că în oraș miroase urât, scoțând capul pe fereastră, Andrei Volosevici a ținut să mai anunțe că, întrucât nu este ajutat pe plan local și județean, se vede nevoit să apeleze chiar la nivel guvernamental, urmând să-i facă o sesizare în acest sens și primului ministru. ”Voi face o informare către premier pe tema salubrizării. Sper să aibă o reacție, iar instituțiile din subordinea ministerelor să-și facă datoria legală pentru că aici este vorba despre sănătatea ploieștenilor. Nu aștept hârtii, aștept reacții!”, a mai menționat primarul. Pe de altă parte, acesta a mai adus în discuție și o altă problemă. ”Peste zece luni, mai exact pe data de 15 mai 2022, expiră contractul cu operatorul Veolia Energie Prahova privind serviciul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în Ploiești. Consiliul Județean Prahova a preluat inițiativa constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru acest serviciu și a emis o hotărâre în acest sens la sfârșitul lunii mai 2021. Am răspuns pozitiv acestei inițiative, numai că, până la această dată, nu am fost informați dacă ascociația a fost înregistrată. Ca atare, ne exprimăm îngrijorarea față de termenul scurt rămas până în luna mai 2022 și sperăm ca, în regim de urgență, să fie demarate toate demersurile necesare și legale pentru a avea un operator al acestui serviciu de o importanță majoră pentru ploieșteni, pentru că ne dorim asigurarea unui serviciu de calitate și în condiții optime, fără sincope”, a subliniat edilul, care a arătat că, la recenta rectificare de buget, Consiliul Județean Prahova nu a fost prea darnic cu fondurile, deși se știa care sunt urgențele orașului. În această privință, primarul a declarat că Ploieștiul a primit suma de 30.000 de lei, sumă un pic mai mare față de cât s-a alocat orașului Vălenii de Munte, dar mult sub valoarea aprobată pentru Breaza, în contextul în care se știa, a suținut edilul, ”că trebuie fonduri pentru buncărul de la secția de radioterapie de la Spitalul Schuller, dar și pentru amenajarea secției covid, precum și pentru alte investiții necesare pentru ploieșteni”.