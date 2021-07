Florin Tănăsescu

E bine să îți aduci aminte că stăteai la coada vacii și exclamai: „Vaaai, ce cald e! Noroc că am evantai!”.

Iar evantaiul era coada vacii, care îl plesnea pe câte-un bou peste bot! Şi umbra

plopului râdea: „Ce netot! Aici e mai răcoare! Dar, dacă eşti prost, stai ca bleanda-n soare!”.

Azi, boul trebuie să îşi ia revanşa unei tinereţi furate. Update: a se citi frustrate !

Update la Update: A unei adolescenţe/tinereţi ratate, fiindcă atât îl ducea mintea. Dar, ce vină avem noi?

Fireşte, ne este milă de animal. Dar, cu ce-am greşit să fim conduşi de boi? Erată: de boii vremurilor noi.

Erată la Erată: Nu toţi sunt la fel!

Pentru liniştea noastră, este bine să nu ne mai întrebăm ce are coada vacii cu ştampila primăriei. Are!

Post Scriptum: O legătură foarte mare.

Post Scriptum la Post Scriptum: Legătură şi cu primăria şi cu minciuna, şi prostia.

Animalul – să-i zicem, elegant, politic – le ştie pe toate. Update: Absolut pe toate.

Update la Update: Nu are dileme de genul „Ce e rău şi ce e bine, te întreabă şi socoate!”.

Toate se-ntâmplă aici, pe-un picior de plai, unde-ntre coada vacii şi-a ştampilei impostură există o foarte mare legătură.

Vita contemporană, dacă nu-i invitată la o discuţie importantă, se implementează în ea. Update: Ca musca-n lapte.

Update la Update: Ca musca-n lapte, fin’çă le ştie ea pe toate! Ce ştim noi?

Post Scriptum: Ştim că, la vremuri noi, apar tot mai mulţi boi.

Post Scriptum la Post Scriptum: Şi îi alegem tot noi.

Pentru liniştea noastră, este bine să nu ne mai întrebăm ce are coada vacii cu ştampila primăriei. Are.

Erată: Are legătură şi cu ştampila prostiei.

Erată la Erată: Şi a nemerniciei!

Erată, Post Scriptum, Update: Păcat de-un picior de plai, de-o gură de rai!

Anapoda-i că s-a inventat aerul condiţionat. Unii – nu toţi ! – au tot apucăturile de la coada vacii pe post de evantai.

De cine o fi vai şi-amar? Păi, de noi!