Luiza Rădulescu Pintilie

Mai multe centre de transfuzie sanguină din ţară au anunţat că au ajuns deja în situaţia de a nu mai avea stocuri de sânge, în contextul unui număr insuficient de donatori şi al creşterii cererii spitalelor, reîntoarse cumva la un număr mai mare de intervenţii medicale pe fondul scăderii presiunii ce a existat, asupra personalului medical şi a dotărilor, în ultimul an, din cauza pandemiei de coronavirus.

De altfel, România continuă să ocupe unul dintre ultimele locuri în Europa în ceea ce priveşte donarea de sânge, cu toate consecinţele ce decurg din aceasta, având în vedere că sângele nu poate fi… cumpărat, ci doar donat, prin gestul voluntar şi umanitar al acelora care înţeleg că prin fiecare asemenea gest pot salva cel puţin două vieţi.

Din fericire, Centrul de Transfuzie Sanguină Ploieşti nu se află în situaţia de criză semnalată în alte zone din ţară, dar, după cum ne-a confirmat directorul instituţiei, dr.Georgeta Hanganu, solicitările de sânge şi produse din sânge transfuzabile primite din partea spitalelor sunt într-o evidentă creştere şi, ca urmare, trebuie menţinut un număr minim zilnic de donări care să acopere acest necesar. Ceea ce înseamnă că în fiecare zi ar trebui să se prezinte la centrul ploieştean cel puţin 100 de donatori! Ca urmare, sunt organizate constant campanii de donare, chiar ieri interlocutoarea noastră răspunzându-ne de la Centrul de Jandarmi Montani Sinaia, unde se află „un nucleu puternic” de donatori şi a intrat deja în tradiţie ca de două ori pe an să se desfăşoare acţiuni de recoltare”. Apoi, exact cu o zi înainte, pe 14 iunie, când a fost marcată „Ziua Mondială a Donatorului de Sânge”, la centrul ploieştean s-au prezent circa 150 de donatori, atât din rândul celor care au deja o frumoasă „vechime” în salvarea de vieţi, cât şi al liceenilor care au împlinit 18 ani , al elevilor şcolilor postliceale şi al celor care pregătesc viitori pompieri şi poliţişti, întreaga acţiune desfăşurându-se sub un generic care vorbeşte de la sine: ”Serbăm donatorii, serbăm viitorul”. La rândul său, medicul Violeta Tănase, purtător de cuvânt al celei mai mari unităţi spitaliceşti din judeţ – Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti, ne-a confirmat, tot ieri, că în cele 13 săli de operaţie ale acestei unităţi medicale (2 pentru Ortopedie, 2 pentru Chirurgie plastică, 2 pentru Neurochirurgie, 6 pentru cele două secţii specializate de Chirurgie şi o sală pentru Chirurgie Vasculară) se derulează zilnic, în cursul dimineţii, program operator, inclusiv în programul de gardă, pentru situaţiile medicale preluate în urgenţă şi care impun intervenţii chirugicale. Iar cele din sfera oncologică şi traumatismele apărute în contextul accidentelor de circulaţie sunt doar două dintre categoriile de operaţii cu durate mari şi sângerări, care impun administrarea de sânge suplimentar, sânge care, repetăm, nu poate fi… cumpărat, ci poate exista doar dacă există donatori. De asemenea, medicul Violeta Tănase ne-a precizat că pe fondul unei scăderi semnificative a numărului cazurilor de Covid – în prezent fiind depistate în medie 4-5 cazuri de persoane pozitive, faţă şi de 70-80 câte s-au înregistrat în perioada nu foarte îndepărtată, a diminuării presiunii pe departamentele de Anestezie-Terapie Intensivă, Reanimare şi izolatoare, precum şi pe echipele medicale – se constată o creştere a numărului de intervenţii chirugicale efectuate zilnic. Pe de o parte, fiindcă anumite tipuri de intervenţii, care au permis o anumită amânare pe timpul pandemiei – cum ar fi cazurile „pietrelor la fiere” – pot fi acum programate, pe de altă parte fiindcă tumorile sau accidentele grave, frecvent regăsite în cazuistica Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti, nu aşteaptă. Aşa că, zilnic, sunt în sălile de operaţii pacienţi a căror viaţă se află şi sub bisturiul chirurgului, dar deopotrivă şi la mâna unui donator-salvator. Potrivit unei statistici naţionale, ale cărei rezultate au fost date publicităţii recent, doar 4 din 10 români au donat cel puţin o dată în viaţă şi atunci în cazul unor rude! Ceea ce înseamnă că, potrivit aceleiaşi statistici, 1 din 3 români nu a primit, înainte de pandemie, sânge exact în momentul în care avea nevoie, iar în prezent situaţia s-a înrăutăţit!