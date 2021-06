F. T.

Duminică seara, pe strada Prislop din Ploieşti, poliţiştii rutieri au tras pe dreapta un autototurism al cărui şofer consumase – după cum a indicat apartul Drugtest – substanţe susceptibile de a avea efect psihoactiv în organism. Bărbatului i-a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe”, faptă prevăzută şi pedepsită de Codul Penal. Reamintim că poliţiştii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Prahova dreulează în judeţ acțiunea “Alchool&Drugs”, aceasta fiind destinată combaterii conducerii pe drumurile publice a autovehiculelor de către persoane aflate sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive. Şi mai reamintim și altceva: faptul că, în nici o săptămână, poliţiştii rutieri au identificat în trafic alte două persoane care consumaseră astfel de substanţe. Unul dintre ei pe data de 16 iunie, pe DN1, la Potigrafu, iar un altul în noaptea de 17/18 iunie, la Bucov.