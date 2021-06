N. Dumitrescu

Social-democrații prahoveni își mențin tradiția de a organiza frecvent conferințe de presă, prin intermediul cărora doresc să tragă un semnal de alarmă față de ceea ce aceștia numesc ”problemele locuitorilor și ale românilor, în general”. Astfel, ieri, la întâlnirea ce a avut loc la sediul Organizației Ploiești a PSD, alături de senatorul Radu Oprea s-au aflat și consilierii locali ploieșteni Robert Vîscan și George Botez, aceștia din urmă scoțând în evidență câteva proiecte care nu sunt puse în practică la nivel de oraș, vina fiind, în opinia acestora, actuala conducere a Primăriei Ploiești. Astfel, potrivit lui Robert Vîscan, deși proiectul ce vizează reabilitarea pasajelor subterane din cartierul ploieștean Bariera București este gata din anul 2019, proiectarea fiind avizată încă din acel an și de către municipalitate, demararea lucrărilor este, și în momentul de față, sub semnul incertitudinii. ”În anul 2019, când s-a terminat proiectarea, am înțeles motivul pentru care nu au putut fi demarate și lucrările. Se impunea spargerea carosabilului și, pentru că demararea acestor lucrări era legată și de finalizarea noii construcții în locului podului de lemn din zona de sud a orașului, s-a convenit să se amâne alocarea de fonduri pentru startul investițiilor la aceste pasaje. Construcția în locul podeţului de lemn e gata de câteva luni.Însă, după ce s-a votat bugetul local al orașului pentru acest an, pentru demararea lucrărilor la aceste pasaje au fost alocate fonduri în valoare de doar 10.000 de lei. Insuficiente! Prin urmare, lucrările în acest caz nu au cum să înceapă în acest an, nici dacă ar fi vorba despre o rectificare de buget, iar proiectul riscă să rămână abandonat”, a declarat Robert Vîscan. La rândul său, subliniind faptul că ”banul public nu este o pungă din care fiecare ia cât vrea și când vrea”, consilierul local ploieștean George Botez a ținut să vorbească despre ceea ce acesta consideră ”relația toxică dintre Primăria Ploiești cu un anumit proiectant”. Mai exact, fără să și pronunțe numele firmei respective, George Botez a ținut să declare că, de aproape 10 ani, doar acest proiectant se regăsește frecvent printre puținele societăți cu care colaborează municipalitatea când vine vorba despre realizarea de proiecte, dând exemplu în acest sens și proiectarea a două grădinițe propuse a fi construite în Ploiești, unde ”onorariul depășește orice limită a bunului simț”. ”Este momentul să se lase la o parte orice colaborare de acest gen. Se pierd bani! Am să propun constituirea unei comisii care să aibă ca principal scop verificarea lucrărilor realizate de această firmă de proiectare. Aș vrea să cred că se va constitui această comisie și că nu se va găsi că acolo unde s-a greșit, iar din acest motiv se pierd bani, este de vină Acarul Păun, adică un funcționar din primărie”, a subliniat George Botez. Pe de altă parte, acesta a menționat că va monitoriza și modul cum se va realiza procedura de selecție a noului operator pentru curățenia căilor publice din oraș, Robert Vîscan fiind sceptic în ceea ce privește data când ar urma să se finalizeze, având în vedere că ultima licitație pentru acest serviciu a durat opt luni. Prezent la aceeași conferință de presă alături de cei doi aleși ploieșteni, senatorul Radu Oprea, în calitate și de purtător de cuvânt al PSD, a ținut să facă o serie de declarații față de ultimele evenimente înregistrate în plan central. Astfel, aducând în discuție ordonanţa de urgenţă privind alocaţiile, acesta a evidențiat că aceasta a fost unul dintre adevăratele motive pentru care Avocatul Poporului a fost schimbat „pe repede înainte”. ”În şedinţa de Guvern care a avut loc miercuri, din punctul de meu de vedere, s-a produs o imensă ticăloşie. Dacă vă uitaţi la ordonanţa de urgenţă care vorbeşte de alocaţii, se constată că acea eşalonare nu va mai fi aplicată. Din trei tranşe de câte 20% pentru a putea să se aplice legea aşa cum a fost ea votată de Parlament şi promulgată de către preşedintele Klaus Iohannis, două au fost anulate. Vorbesc despre o singură tranşă şi vorbesc despre indexarea alocațiilor tocmai în 2023. O aşa ticăloşie nu am văzut niciodată, cu atât mai mult cu cât au trebuit să schimbe Avocatul Poporului. Inițial nu înţelesesem de ce, dar imediat s-a văzut în şedinţa de Guvern care au fost motivele reale. Iar motivele sunt legate atât de alocaţiile copiilor, cât și de privatizarea sănătăţii. Singura instituţie care ar fi putut să atace ordonanța pe alocații este Avocatul Poporului, iar acesta nu mai est în funcție, deci nu mai poate ataca. Privatizarea Sănătăţii- au avut pe ordinea de zi și acest subiect, dar pentru că a fost deja presiune și din partea mass-media au amânat de data aceasta. Când au mai încercat acest lucru prin cele 25 de ordonanţe date noaptea ca hoţii, una dintre ele era cea a ministrului Costache, care voia să introducă și coplata. Atunci, Avocatul Poporului a atacat această ordonanţă de urgenţă şi a câştigat la Curtea Constituţională. Acum au fost mai prevăzători. Au dat la o parte Avocatul Poporului, l-au demis, pentru ca apoi să poată să vină cu această ordonanţă”, a declarat senatorul Radu Oprea.