Violeta Stoica

Drumurile județene și cele locale sunt, deseori, în opinia unor șoferi, cele mai bune metode de a evita controalele polițiștilor de la Rutieră. Este evidentă necesitatea realizării cât mai des a unor acțiuni de verificare și prevenție a evenimentelor rutiere de către reprezentanții IPJ Prahova, pentru că – așa cum s-a văzut în urma raziilor efectuate duminică seara în mai multe comune din județ – sunt mulți participanți la trafic iresponsabili, fără permise de conducere, băuți și care pot genera în orice moment accidente grave.

Peste 400 de polițiști și jandarmi au participat, duminică seară, între orele 17.00 și 21.00, la o razie de amploare organizată de Inspectoratul Județean de Poliție Prahova. Scopul acțiunii derulate în zonele rurale ale Prahovei a constat în prevenirea infracțiunilor stradale, a accidentelor de circulație, dar și a altor fapte de natură penală.

Mii de persoane au fost legitimate, peste 1.700 de autovehicule și sute de societăți comerciale – controlate pe parcursul orelor în care s-a desfășurat razia. Iar sancțiunile au curs, pentru că și neregulile depistate au fost cu nemiluita.

Potrivit reprezentanților IPJ Prahova, în cadrul activităților desfășurate duminică seară în toate zonele rurale ale județului, au fost legitimate 2.459 de persoane, au fost controlate 1.728 de autovehicule și au fost verificate totodată şi 156 de societăți comerciale. 555 de sancțiuni contravenționale, atât pentru abateri la regimul rutier, cât și pentru alte încălcări ale legilor în vigoare, au fost aplicate de polițiști, valoarea sancțiunilor depășind 332.550 de lei. Nu numai amenzile au fost singurele măsuri luate, ci, în plus, au fost reținute 11 permise de conducere, dintre care șapte pentru consum de alcool, 26 de certificate de înmatriculare, fiind retrase și 10 seturi plăcuțe cu numere.

Printre exemplele date de purtătorul de cuvânt al IPJ Prahova, s-a aflat și cazul unui bărbat care a fost prins băut la volan pe raza comunei Sângeru, unde polițiştii au oprit pentru control autoturismul condus de acesta. La testarea cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 1,15 mg/l alcool pur în aerul expirat, șoferul băut s-a ales cu dosar penal pentru săvârşirea infracțiunii de conducere sub influența băuturilor alcoolice.

Și pe DJ 101F, pe raza comunei Valea Călugărească, dar şi în comuna Iordăcheanu, au fost oprite pentru control două autoturisme conduse de doi bărbați, care figurau cu permisul de conducere reținut, respectiv fără a poseda permis de conducere. În ambele cazuri, cercetările continuă, sub aspectul săvârşirii infracțiunii de conducere fără permis.

De asemenea, pe raza comunei Teişani, un alt autoturism a fost oprit pentru control, iar la testarea cu aparatul etilotest a conducătorului auto rezultatul a fost de 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat. Şi în această cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracțiunii de conducere sub influența băuturilor alcoolice.

Sunt acțiuni necesare, care – pe lângă rolul de a-i prinde în fragrant pe cei care nu respectă legile – pot să prevină evenimentele rutiere grave sau fapte de altă natură, doar prin simpla prezență în stradă, în număr cât mai mare, a forțelor de ordine.